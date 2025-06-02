南韓若變冷漠 台灣有無應對之策

南韓總統候選人李在明接受「時代雜誌」專訪，面對「若中國武力攻台，韓國是否應該援助」提問時，他的回答是：「等外星人入侵地球時，我會考慮這個問題。」聽來戲謔，卻反映了他一貫的態度：台灣安危與南韓無關。事實上，他早在去年三月就曾明言：「中國與台灣的問題跟我們有什麼關係？」

這種言論無疑與近年美日韓圍繞中國的安全架構形成對比。如果李在明最終當選總統，南韓對中政策與對美立場勢必調整，而這樣的「再平衡」，對台灣而言將不是單純的外交冷淡，而是戰略現實的改變。當台灣在面對中國軍事壓力與國際孤立時，原本預期的盟友若轉為觀望，所帶來的不僅是心理落差，更可能影響東亞整體政經秩序。

對北京來說，李在明的態度無異於一扇新開的窗。這位可能的領導人，質疑美韓同盟在中國議題上的必要性、反對把人權與地緣政治掛鉤、強調經濟務實主義。對中共而言，若他當選，可能正好為加強對韓統戰、削弱美國印太布局創造條件。當北京不再必須面對毫無妥協空間的美日韓聯合陣線，而是多了一個不願選邊的「中立參與者」，其在東亞的活動空間必然拓寬。

美國當然不會坐視這樣的變化，但若南韓態度轉趨消極，最先受到波及的恐怕不是韓美關係，而是原本仰賴三邊協調來應對中國壓力的台灣。

舉例來說，若三星加碼在中國的快閃記憶體產線，或與中國企業聯手發展ＡＩ與新能源技術，不僅會對台灣半導體與電子產業造成實質競爭，更可能讓「可信供應鏈」這個台灣好不容易取得的戰略角色開始動搖。李在明強調「不與中國敵對」、試圖修復中韓經貿關係，若真成政策主軸，南韓企業勢必獲得更多來自中國的市場與資源，而台灣企業則需面對被排擠的風險。

更現實的是，若南韓領導人公然表示「台灣問題與南韓無關」，其他本就態度曖昧的國家可能也會選擇沉默以對，進一步削弱國際社會對台灣的道義支持。

這些風險不是假設，而是來自對未來權力結構變動的警覺。李在明的態度，折射的是一種正在南韓內部快速發酵的民意轉向─希望聚焦經濟、避免捲入中美對抗、在台海議題上保持距離。對台灣而言，這代表我們未來不僅要面對強勢進逼的中國，更要面對一個漸趨冷漠的周邊區域。

因此，台灣當務之急是降低對南韓的單邊依賴，並強化與日本、印度、澳洲、東南亞等區域國家的多邊協作機制。在經濟布局上，加快高科技供應鏈「去三星化」與東南亞市場替代計畫。

台灣害怕的不應是一個親中的人當選南韓總統，該害怕的是尚未意識到國際格局正快速變動。當愈來愈多國家以經濟利益而非民主價值做為對中政策的指導原則，台灣更需鞏固自身經濟價值的不可替代性，才不至於在戰略洪流中被邊緣化。