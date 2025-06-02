香格里拉對話 台灣只能看他人決定未來？

上月底，美防長赫塞斯在亞洲最大安全論壇「香格里拉對話」中，一語驚醒全場：「中國的威脅真實且迫在眉睫」。他不僅指稱北京已具備武力犯台能力，更公開點名習近平下令解放軍於二○二七年前準備好攻台。與此同時，他也敦促印太盟邦「加快國防支出」，並宣布美軍即將在澳洲進行中程武器實彈測試，以強化區域軍事存在。

在這場高談台海風雲的盛會中，真正身處於風暴中心的台灣，卻如幽靈般缺席。台灣的代表無法以官方身分參與，也未被列於與會名單上，僅掛著「ＩＩＳＳ特邀」的模糊標籤。彷彿這場關乎生死存亡的地緣大戲，台灣只能躲在幕後偷聽，卻無法站上舞台，甚至連遞台詞的資格都被剝奪。美國一邊在香格里拉對話中高喊保衛台灣，一邊卻讓台灣成為「隱形人」；台灣既是華府口中關鍵的「民主籌碼」，卻又不配擁有自己的麥克風。

赫塞斯並未忘記替老闆背書，他引述川普「中共在我任內不敢動台灣」這句話，乍聽之下像是防衛承諾，實則更像是競選標語。畢竟川普是否真的會「埋單」五角大廈的評估，還是會再度質疑「為什麼我們要為一座離美國一萬公里的島嶼冒險？」仍是一場懸疑劇。赫塞斯的強硬立場，未必能代表川普政府的未來政策走向，反而凸顯美國政軍分歧的結構性矛盾。

與此同時，大陸則照例跳出來譴責美方「炒作中國威脅論」，並祭出「勿玩火」、「自食惡果」等外交語錄。更諷刺的是，大陸此次派出的代表層級之低，幾乎等同「愛來不來」，無疑削弱了對話的正式性與實質性。赫塞斯甚至不點名地酸道「我們來了，有些人卻沒來」，這場全球安全論壇，儼然成了美國自言自語的外交秀場。

而台灣在這場對話中的處境更值得深思。一方面，台灣不斷被描繪為「下一個烏克蘭」、「民主與專制對抗的前線」，另一方面卻無法參與決策過程。台海危機明明是地球上最受關注的安全熱點之一，卻偏偏在討論自己命運的會議中缺席。如此被動的國際處境，台灣究竟是夥伴還是棋子？

美國這場「預警式威懾」操作，或許有其戰略邏輯，亦即提前公開可能的軍事行動預測，藉此干擾北京決策。但這種高頻率、大張旗鼓的「時間點倒數」，是否會成為「自我實現的預言」？最終可能逼迫對手不得不行動；而一旦劇本照著這條預言軌道實現，真正承受苦果的不是發言台上的政治人物，而是台灣二三○○萬人。

香格里拉對話再次證明了，即使是世界舞台上的主角，只要沒被邀請上台，你就只能當「背景故事」的一部分。而這場關乎戰爭與和平、存亡與命運的對話，台灣人卻只能隔牆偷聽。台灣需要的不僅是軍售與口頭支持，而是能參與攸關自己命運的制度。我們只能在世界安全劇場的邊緣打轉，看別人討論我們的命運、決定我們的未來？