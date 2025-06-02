公車安全 有賴乘客與駕駛合作

欣見聯合報五月廿七日陽光行動一欄，有關「客運停駛危機 駕駛變老變少」的專題報導。咸信多數公車族都感到新冠疫情結束後，公車班次明顯變少或班距拉長。該文剖析原因後亦提出解方。請容筆者補充於後：

早年有「車掌小姐」管控乘客上下車及車廂內的情形；沒了她們以後，公車司機除了開車、注意路況外，還要費神應對乘客、留意其動態。不可諱言，渠等搭車之文明程度直接影響到駕駛的工作情緒與意願。

公車族實應有「公共」與「關照他人」的共識，尤其在尖峰時段，上車之後盡量往車廂中央／後方走，俾便讓更多乘客上來；攜帶幼童或推行娃娃車以及年長乘客下車時，可否先說聲：「司機先生有○○（例：幼童）下車，麻煩你了。」站立者一定握住扶手或拉環，以免緊急煞車而受傷。舉凡這些小動作，都是和駕駛合作、共同完成一趟安全、便捷與友善的行程。

電視新聞偶有公車意外事故消息，由於重複播放，易造成大眾不良印象，連帶斲傷公車駕駛形象。這令人無奈，只能盼望司機大哥、大姐別往心裡去。裁判應不可過度向乘客傾斜，以免釀成無人開公車的窘境！周末假日業者拉長班距，或也是為了體恤駕駛，讓他們有機會與家人相處。畢竟駕駛日日要照顧到數百人次的乘客，實在不容易。

依我之見，駕駛與乘客的良性互動、雙方的配合與搭乘公車的好習慣，還需有關單位更細膩規畫與宣導，也仍有一段路要走。此外，大家也別輕忽了搭公車一事，因為各位正一同促進節能減碳這件大事。