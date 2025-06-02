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高齡駕駛管理 潛藏多重漏洞

聯合報／ 陳擷安／科技集團法務人員（台北市）

日前，北市一名七十四歲男子，曾因酒駕被註銷駕照，卻仍違法駕車，並為了購買便當而試圖倒車臨停，結果與後方重機發生碰撞，後續又撞上兩台停放於路邊的機車。這起事故揭露的絕非單一駕駛的失誤，而是現行道路監管與高齡駕駛管理制度中，潛藏的多重風險與漏洞。

首先，這名七旬駕駛早已遭註銷駕照，理應被排除在交通主體之外，卻依舊能駕車，是否意味現行駕照註銷制度缺乏實質監管？此外，年長者的交通風險問題早已在各大城市浮上檯面，駕駛的反應力與判斷力退化已非個案問題，而是集體風險管理的考驗。

更值得關注的是，駕駛人臨時違規停車購物、辦事等行為屢見不鮮，也成為許多事故的導火線。此案中的倒車舉動非但違反交通規範，也反映出駕駛人對交通安全風險的嚴重低估。

因此，除了法律罰則外，亦該從城市設計層面檢視，是否缺乏合宜的臨時停車空間？是否可在易發生事故的區域，部署更高密度的監視設備或派員管理？這些都是減少事故的關鍵。

此外，高齡者的行動權與公共安全之間該如何取得平衡？七旬肇事者雖已無合法駕照，但仍須滿足日常生活需求。當高齡者無法再駕車時，社會是否提供足夠的替代交通選項？大眾運輸夠便利？外送與陪伴服務是否普及？如因資源匱乏只能違法駕駛上路，那問題根本就不只是在馬路上，而是社會缺乏高齡交通支援體系。

道安不應只在事故發生後追究責任，更要建立前瞻性的防護網，從駕駛管理、城市交通規畫，到長者交通資源的建置，都應整合思考，否則類似事故恐將成為日常。這應是社會共同的責任，唯有多層防護並進，才能守住交通安全的底線。

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