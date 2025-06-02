累犯才是道安首要威脅

近期接連發生高齡駕駛高速暴衝撞擊，釀成多人死傷的重大車禍。為回應民怨，交通部表示擬推動下修高齡換照年限、加嚴汽機車考照、修法嚴懲無照駕駛、車主連帶受罰等方案。不諱言，這些雖有必要，然平日橫行馬路者豈只老人？且駕照取得難易，與實際開車安全與否並無直接關係，遑論有些不當駕駛根本是無照上路。而重罰牽涉查緝、審判、執行等部門，配合收效不易。何況嚴刑峻罰果真是萬靈丹，何以三年四度修法，迄猶成效不彰？

若比較首揭兩案，共通處除了年長者開車失控外，經查肇事者都曾有多次違規紀錄。據時力黨主席王婉諭透露，國內取締交通違規數每年卅萬件中七成五是累犯，部分駕駛或用路人「屢教不聽」、「罰後不改」，才是類似事故一再重演主因。筆者認為交通部修法不該畫錯重點，應對症下藥、集中資源在強化累犯治理，與如何嚇阻並預防其再犯。

當務之急係研擬設置專條，通盤整合過去經驗，特別針對重大交通違規（如酒駕、毒駕、超速、無照駕駛）的累犯（一定時間內反覆實施不法），施予如下管理處分：

一、人車公示：依現行道交管理處罰條例，與各縣市關於重大酒駕事件的資訊公開作業規定，已能公開酒駕肇事者姓名、照片與違規事實；惟多流於形式、辨識度低而難以吸引關注，以致對防杜酒駕影響甚微。建議公布個資應擴及其他交通違規累犯，另方面應檢討優化作業程序；除公示於實體及網路平台外，可追加證照註記前科、車體張貼官方標章、噴漆警告、換掛特殊車牌等措施，以便公眾隨時監視檢舉、提高戒備。如此方能有效發揮社會群體制約力量，兼符上開立法原意。

二、擴大連坐：累犯人、車若經清楚公告，按經驗法則，即難容車主與同車乘客以不知為由推諉卸責。酒駕、毒駕既實施連坐，如今主管機關也認同追究無照駕駛車輛所有人，故不妨考慮將該政策全面適用至所有重大違規類型，並涵蓋累犯。

三、科技監控：累犯守法自覺與開車注意度較常人為低，宛如不定時的移動炸藥。鑑於國內有「酒精鎖」強制加裝前例，事實證明行車定位記錄器的普及，可大幅提升交通違法的取締、蒐證、破案與定罪率。此外亦有倡議取法日本、歐盟，甚至對岸，強制新車安裝ＡＥＢ（自動緊急煞車）。除完善公示與連坐制度之外，若能落實應用這類設備，精準的事前限縮並攔阻累犯駕駛上路、事中管控其操駕，並將之納入定期車檢測試項目，相信必能事半功倍。

為防止妨礙自由、避免緊急危難、維持社會秩序、增進公共利益必要，得以法律限制人民自由權利，憲法第廿三條定有明文。上述意見或許過激，倘付諸實現亦將犧牲少數肇事前科者人權；但為保護其他多數人之生命與身體保障權利、修補交通安全網漏洞，使台灣早日洗脫「行人地獄」汙名，盼主事者趁民氣可用加以察納。