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科技．人文聯合講座／台灣工業界可喜現象—敢於挑戰

聯合報／ 李家同

我國的工業界和很多大國的工業界情況不同，很多大國的市場相當大。歐洲很多國家個別來講都很小，但它的市場卻是整個歐洲。很多國家在科技方面對民營企業還是有補助，美國國會通過法令資助半導體產業。歐美很多國防工業也會得到政府補助，當然政府補助的方式有很多種；比方說，政府說要購買一架新戰機，當然要出錢購買，這筆錢其實是給了民營廠商做研發。中國向來很慷慨地資助科技工業，所以他們往往不缺乏研發所需的費用。

雖然我國的市場不大，得到政府補助的也不多，可是我們很多廠商都能推出自行研發的產品，而且可以推銷到很多國家去。這是要有勇氣的，如果一個公司的管理階層知道某一個產品的競爭非常激烈，有可能因而卻步。我們實在應該佩服我國有很多企業家有這種勇氣。

要發展一個能夠外銷的工業產品絕非易事，需要長時間的研發，十年磨一劍。對我國的工業來說，已經是必須的信念，因為我們工業產品的品質絕對不能很粗糙。由於我國絕大多數的工業產品用在工業上，產品必須精確且能持久耐用，如果沒有長時間的努力不可能有這種工業產品。我們應該感到非常慶幸，因為很多企業家並沒有急功好利，希望工程師能在短時間內做出可以外銷的產品。

有勇氣和耐心是不夠的，要推出好的工業產品，當然需要有能力的工程師。我國有很多工業產品能夠外銷到其他國家，顯示我國的教育相當不錯。這些研發工程師有足夠的基本學問，在研發過程中，這些工程師一定會遭遇到很多困難，這些困難絕對不是靠學問能夠解決的，而是要靠研發工程中所累積的經驗，所以我們的工程師一定有美國教育家杜威「從做中學」（Learning by Doing）的理念。即使他們畢業於名校，其實在工業界仍然是菜鳥，必須很謙虛地向前輩學習。虧得我國有這種肯默默工作的工程師，否則我們也不可能有好的工業產品。

最特別的是，任何一個工業產品都需要很多不同的技術；一個比較大的設備更需要很多的零組件，設備腔體的製作就往往不是一件容易的事，內部所需要的零件又不能是很粗糙的零件，沒有一家公司可以完全自行製造這些精密的零件。幸運的是，我國有很多小公司，可以提供很多服務，使得一個設備內所需的零組件合乎規格。我從前在「科技人文聯合講座」的文章中，曾經提過我國工業有多元化的特色，這也使得我們的科技工業能夠在世界上有一席之地。

我們應該知道，我國已經有很多的企業家肯提供經費，讓工程師做較長時間的研發；我們也有很多願意埋頭苦幹的工程師，克服各種困難，使產品能夠有好的規格。我們更應該慶幸我國工業的多元化，絕對不要妄自菲薄，要對自己的科技發展有絕對的信心。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

李家同 工程師 外銷 半導體

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