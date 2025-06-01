中正路名不會傷人 但爛路會

近日內政部公布全台「中正路」改名的進度，再度掀起一波爭論。有人說這是「去威權化」的象徵進程，也有人認為應該還給地方更多命名決定權。但作為一個關心公共政策的市井小民，我實在難以理解，為何要在此時推動這樣一項耗時又耗費公帑的措施。

不是我對歷史不在乎，而是改名這件事，實在太浪費、太多餘了。我們只要想一想，改一條「中正路」的名字，意味著什麼？不是只有把路牌換掉這麼簡單—從縣市政府要重印門牌號碼、更新所有路標，到戶政、地政、稅務、健保、勞保、駕照、身分證、戶口名簿…哪一項不用動？哪一樣不用錢？而這些錢，不就是納稅人的錢嗎？

更不用說民眾自己的麻煩。住戶得特地請假去換證件、通知各單位更改地址；公司行號還得修改營業登記、發票抬頭、網站資訊；甚至可能漏信、收不到帳單，延誤重要事務。這樣的大工程，不僅無助於改善生活品質，反而造成了廣泛的行政成本與庶民困擾。

而我更想問的是，在一個經費有限、問題重重的社會裡，這樣的改名行動真的有必要嗎？我們每天走在馬路上，最擔心的不是這條路叫什麼，而是會不會坑坑洞洞、標線不清、紅綠燈失靈、轉角死角太多，甚至車速過快、行人安全無保障。台灣每年因交通事故死亡的人數屢屢破表，我們的道路安全體系急需整頓，這才是攸關民眾切身安全的事。比起改一條街名，政府更應該把力氣花在交通安全、道路改善與通學步道設計上，不是嗎？

事實上，許多民眾的感受也是如此。根據入口網站「Yahoo奇摩」於五月十九日至廿三日進行的網路民調，「你贊成中正路改名嗎？」共有超過七萬八千人參與，結果高達百分之七十五點八的網友明確表達「不贊成」。這不是冷冰冰的數字，而是反映庶民心聲的具體證據。民眾在意的不是歷史符號要不要換名，而是生活能不能更安穩、政策有沒有搞錯方向。

更別說，中央才喊著財政吃緊，地方也哀號「沒錢做事」，結果現在卻要砸大筆經費改名，這說得過去嗎？若這些預算能轉而投入老屋更新、托育政策、長照資源或偏鄉教育，對社會的實質幫助豈不是大得多？

歷史議題可以討論，不同立場也能辯論，但公共政策應該講究比例與效益。改名，象徵性強、實質性弱，而且社會代價極高。我們可以用教育、紀錄片、紀念館等方式，呈現歷史的多元視角，未必要靠「抹去名字」來重新詮釋過去。

在一個強調效率與民意的民主社會裡，與其把錢花在路名上做文章，不如把時間與資源投資在人民真正需要的地方。中正路的名字不會讓人受傷，但設計不良的路口或施工不佳的道路會。

別再瞎折騰了，人民已經很辛苦了，讓行政資源用在刀口上，好嗎？