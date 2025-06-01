莫因軍售使台美由恩致仇

川普政府最新放話，準備大幅增加對台軍售規模，美其名為協助台灣強化面對中國不斷威脅施壓下的對抗實力，實則為冀予傾銷美國軍工產品、助益美國經濟成長，脫困衰敗或而再強大美國。然而放話內容，刻意強調軍售獲批准金額將從過去拜登政府任內的八十四億美元，及川普第一任四年期的一八三億美元的額度範圍內「輕鬆超越」，甚也揚言，賴清德總統今年對外出訪時過境美國領土不會受阻；同時間，美方也積極對台灣在野黨喊話，希望不要阻擋執政黨政府準備將國防預算拉高國內生產毛額（ＧＤＰ）三%的允諾，並且直言「這不是政黨問題，而是台灣生存問題」。

美國對台軍售是涉及地緣政治、安全戰略、外交關係及國際地位的極其複雜議題，長期以來除強化台灣國土防衛、制約中共武嚇威脅及提升美台戰略合作外，尤其帶動美國軍工產業經濟效益，居功厥偉！

常言道：滴水之恩，當湧泉相報；但是「大恩不言謝，深恩幾於仇」也不容小覷。《唐·國史補》記載了這麼一個恩將仇報的故事：開封縣令李勉審案時，發現囚犯氣宇軒昂且言辭懇切，遂寬恕赦免，十數年後，李勉退休賦閑，偶遇這名當年被恕囚犯，囚犯夫婦極盡能事設宴款待李勉，且欲贈千匹絹布以為回報，然夫妻研討中，竟誤認李勉貪得無厭欲求更高報酬，乃差手下暗殺李勉，遂衍伸流傳「大恩不言謝，深恩幾於仇」的歷史故事。台灣何嘗不知，美國對台軍售實質就是美國經濟增長的重要動力，台灣站在「魚水深情互助取利」高處，自也深諳其中藝術，如今面臨美國高調索求回饋，如何因應自當審慎為之。

川普在第一任期內即不斷以美國優先為政策轉彎的藉口，且在退出多項協議與國際組織作為下，逼使北約及歐盟成員國必須提高國防成本達到國家ＧＤＰ百分之二至五，目前歐洲已有不少國家（荷、比、丹、挪及瑞典等）確實已經迅作規畫，且公開已能達成國家ＧＤＰ五%的目標；不難理解川普政府對台同樣喊話軍售，但尤其需更深研析，川普的食髓知味，是否將會成為美國勒索台灣就範軍售圈套的慣性作為！美國軍事武器裝備與中華民國國軍間的互動交易，從早期的軍援到現今的軍售，自有其源遠流長的歷史背景及進程，當然成長壯大國軍戰力，但期間不乏「過時逾期落後產能」軍品，甚且以「汰舊清倉」銷售給台灣等，亦不容錯過於協議、簽約與合作交流磋商。

「美國優先」思維促使華府對台灣「頤指氣使」，當美國的朋友似乎愈來愈困難，如何檢討並調整改善實屬必要。不容諱言，美國對台政策早已形成固定模式，從二次世界大戰以前杜魯門總統的杜魯門主義、圍堵政策及馬歇爾計畫等共同堅絕反共的特性，也凝固團結美台關係，但是歷經過程中許多不意狀況滋生蔓延，也促使美台關係波濤洶湧危機不斷。既然計畫永遠趕不變化，有話說清楚，實話講明白，也不失為較被尊重的基本原則。美台關係在當前美中關係渾沌不明、愈顯複雜下，若台灣不想親人變仇人，恩情反致仇怨，不妨「親兄弟，明算帳。」