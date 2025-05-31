遞上1顆愛心粽 沒人該是孤島

端午佳節來臨，吃粽子時突發奇想：雖然若沒有屈原投江，後世也不會有端午節以供紀念；但，若當時有人出於人性善念，拿了顆粽子給對世道無奈不平、備感孤寂的屈原吃，屈原會不會就打消投江念頭？

即將開播的台劇「我們與惡的距離」第二季每一集開始，都有句令人難忘的提醒：「沒有人該是一座孤島！」久遠以前的屈原，必定覺得自己是一座孤島，有志難伸、無處可去。在該劇裡，也有很多孤島般的角色，活在千瘡百孔的人生裡，勾勒出現實生活中常見、卻無力解決的問題：過動兒、中年失業、酗酒、思覺失調、地方政治角力…。

不知不覺，端午節變成家家戶戶的粽子節，洗衣店老闆娘兩周前，參加慈濟包素粽活動，貼心地留了兩顆給我，成為困窘日常的意外驚喜；受限於時間空間，無法自由使用廚房的我，連續兩個假日，都靠洗衣店的愛心填飽肚子，道謝時，不自覺地提起：「這幾年，常常過了端午節，才發現根本沒有吃粽子。」

連假前夕，夜裡做完體操，跟洗衣店妹妹聊天時，她突然拿出兩個粽子給我，淡淡說：「媽媽交代，要跟妳分享。」可能是老闆娘記住了我好幾年沒有過節吃粽子的無心話語，在並不輕鬆的生活中，她的人性善念，成為繼續勇敢向前走的暖心食糧。

每晚一起做體操的銀髮族大哥們，即使家有賢慧妻子平常會做肉燥飯、滷肉，卻由於包粽子耗費時間精力，往往都選擇買現成的粽子；曾在報社服務的大哥，提起學餐飲的兒子，由於收到南門市場一位大姐贈送的頂級肉，包了卅顆粽子回贈市場大姐，我忽然明白：無法完美的世界，持續轉動的軸心，在於許多人都情不自禁，不讓相遇者變成一座孤島。

ＮＨＫ晨間連續劇「紅豆麵包」裡，劇中人家無論悲歡欣喜，都吃紅豆麵包、彼此打氣；遙想當年，如果有人在屈原投江前，遞上一顆粽子，使屈原不至於成為「孤島」，我想，歷史故事或許會有全新版本。