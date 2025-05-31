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端午佳節 忘掉政治是非

聯合報／ 吳一忠／榮民（嘉縣水上）
端午3天假期，桃園市划龍舟競賽於龍潭大池舉行，民眾反映水質不差。記者翁唯真／攝影
端午3天假期，桃園市划龍舟競賽於龍潭大池舉行，民眾反映水質不差。記者翁唯真／攝影

今天是端午節，民眾依循節氣設香案祭祖，沿襲古老的傳統，吃粽子、插菖蒲、艾草、賽龍舟、正午立雞蛋、飲午時水等習俗。這些民俗來自中原，深具意義，希望我們慎終追遠，發思古之幽情，紀念憂國憂民的屈原。

以往端午節前，巷弄飄著粽香；婆婆媽媽們排排坐，從洗粽葉、剁蔥頭到煮粽子，邊聊天邊顧爐灶，一串串包好的粽子晾掛在竹竿上，形成美麗的景象。但今年新冠疫情延燒，加上食材漲價、老人式微，包粽子的家戶明顯少了。

我居住的小社區，融合了不同族群，有鄉音重的眷村老伯，被政府、網紅、青鳥「追殺」的陸配，福佬籍的阿公阿嬤和客家鄉親，更有認真學習的新住民，南腔北調都可以通。趁著雨歇串門子，見面噓寒問暖，切磋手藝增進感情，互相分送粽子，溫馨和樂的模樣，就像一家人，這是可貴的人情味。

偏鄉民風純樸，粽子蘊藏著愛心，象徵社區的凝聚力，這裡沒有藍綠分別，不見族群意識，不談政治議題。試想，當人們大啖粽子時，誰會計較屈原是不是外省人？吃不吃粽子是不是愛台灣？

在這個溫馨的節日，看到台灣依舊為了大罷免和誰賣台爭吵，仍然為了補助款和去中正路辯論，確實煞風景。端午佳節，且暫時忘掉政治的是非吧！

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