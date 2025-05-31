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護產業主權 台美談判應透明化

聯合報／ 鍾紀聖／資訊科技業（台北市）

美國國際貿易法院裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》所徵收的全球對等關稅超越總統權限而禁止執行，川普政府隨即提出上訴。此舉不僅再度顯示美國內部制度對行政權的制衡機制，也為我們觀察國際經貿談判提供了一面鏡子。

反觀台灣，當政府在尚未與社會充分對話、資訊透明不足的情況下，就急於與美國展開各項經貿與科技合作，不禁讓人疑問：政府是否真正代表全民利益，還是為了政治考量犧牲了產業自主權？

提出此疑慮並非反對與美國合作，事實上，在當前全球政經局勢不穩的背景下，台美深化關係對國安與經濟皆有其必要。但合作不等於一面倒讓步，尤其是關乎國家核心競爭力的半導體產業，政府更應該謹慎處理。台積電赴美設廠固然是企業自主決策的一部分，但政府在背後是否有資金、政策與外交上的默許甚至促成，民眾至今無從得知。在缺乏透明監督的情況下，這樣的政策決策恐難以獲得全民信任。

此外，台灣是否陷入「談判即妥協」模式？當美方對台要求日益提高，從供應鏈轉移到晶片出口管制，再到軍購、技術合作等層面，台灣是否有真正的議價能力？是否在缺乏社會共識與國會監督的前提下已默默承諾？這樣的外交經貿策略不僅短視，更可能削弱台灣競爭力與國際籌碼。

在此期望政府啟動以下三項作為：

一、公布台美間重大經貿協定的談判內容與方向，讓全民參與討論。透明是民主的基石，人民有權知道我們在與國際談判中做出了什麼樣的承諾與犧牲。

二、建立專責跨黨派審議機制，針對晶片戰略、設廠補助、技術移轉等政策進行民主監督。這不只是行政權的事，更是國會與全民的權責。

三、重新檢視對美科技合作的戰略平衡，保障本土研發與企業發展空間。不要讓技術流失與產能外移成為台灣下一場「經濟失血」。

民主政府的正當性來自民意授權，更來自不斷接受監督與調整的勇氣。期盼執政團隊能聆聽社會聲音，在全球變局中堅守產業主權與台灣的長遠利益。不要讓一場短期的外交得分，變成未來世代要承擔的巨大代價。

貿易談判 川普 對等關稅 台美 台積電 半導體

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