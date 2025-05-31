馬斯克離任 戳破效率政府幻影

隨著五月底馬斯克淡出白宮，人們不禁回憶：當科技巨擘馬斯克揮舞著象徵政府砍削的電鋸，站上政治舞台時，似乎預示著一場激進政府改革的狂潮即將席捲華府。他以「政府效率部」（ＤＯＧＥ）進行大規模裁員、取消聯邦補助、關閉機構，如今隨著他悄然離開白宮，這場改革也露出其虛妄與混亂的本質。

ＤＯＧＥ目標是削減聯邦政府「浪費、詐欺與濫用」，馬斯克則是這場運動的臉孔與主導者。他以「特別政府僱員」身分進駐白宮，帶領一群毫無公職經驗的工程師，強行對聯邦各部門進行「企業式重組」。這樣高調的行事風格與傲慢的政治姿態，迅速引發共和黨內部與保守派人士的反感，也未獲得民主黨支持，最終成為兩邊不討好的政治孤鳥。

在政治上走投無路的馬斯克，也沒能在績效上挽回聲望。他原宣稱能為美國節省兩兆美元的支出，但根據官方網站與獨立評估，目前僅達成一七五○億美元的節流目標，而且數據真實性備受質疑。

更關鍵的是，馬斯克低估了民主制度對「授權」與「合法性」的要求。在企業中，他可以以創辦人之姿獨斷拍板，但在聯邦政府這個由選民與國會共治的系統中，任何改革若未取得公民共識與國會授權，都難以持久。他錯將川普的再度當選視為對自己改革藍圖的授權，卻忽略了這場選舉並未帶來真正的執政穩定，也未賦予他改革的正當性。

此役最令人感慨之處，在於馬斯克錯失了一次真正改造政府的機會。若他選擇與國會溝通協調，聚焦在資訊現代化與流程改善，而非以媒體噱頭與政治對抗為手段，也許能留下制度性改革成果。但他選擇衝突導向、個人英雄式的手法，最終只換來短暫風頭與長久爭議。

美國政治素來對「企業領袖治國」的幻想心存嚮往，認為可以拯救政府於泥淖之中。但現實證明，治理國家並不等於經營公司。選票不是資本，民意不是股價。馬斯克的華府之旅，正是一場將技術霸權誤用於民主治理的失敗示範。