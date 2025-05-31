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變調MAGA 讓美國再次沒希望

聯合報／ 李同龢／大學教師（花縣壽豐）

川普近來荒腔走板的高等教育政策，將會使他的「讓美國再次偉大」變成「讓美國再次沒希望」（MAGA, Make America Grim Again）。

川普用人不是唯才是用，而是只看忠誠度，他任命曾任世界摔角娛樂公司執行長的麥馬洪為教育部長，今年四月，這位部長在科技教育大會上接受訪問，居然分不清楚人工智慧ＡＩ為何，兩次把ＡＩ說成Ａ１（美國牛排醬品牌），說孩子像海綿，能很快吸收新知，所以美國每個幼稚園及小學都應該有Ａ１。且她不只說錯一次，而是兩次，都沒有發現自己說錯話，如此教育部長，以後美國教育還有希望嗎？

川普對@@@哈佛大學@@@開戰，大砍經費，某些課程不准教，也不准收外國學生，現有的外國學生簽證將被取消，所以外國學生要不是打道回府就是轉學。川普甚至說哈佛的外國學生「連二加二都不會算」，應大幅減少外國學生。一個大國總統居然如此說，令人不可思議。

白宮的說法更令人瞠目結舌，白宮發言人說，美國不需要類似哈佛的研究生，美國需要的是水電工等，所以要把原來給哈佛的經費拿去訓練水電工等職業人才。川普一上台，就大砍各大學及研究機構的研究經費，很多科學家都往其他國家找出路了，川普政府不重視科技研發，以後美國如何在高科技領域與其他國家競爭？

根據美國商務部的資料，美國在去年有兩千九百四十億美元的服務貿易順差，而這其中很大部分是來自在美國就讀外國學生的貢獻，大約占了將近廿％的服務貿易順差，根據研究，這些外國學生在美國的花費產生了約卅萬的工作。

由於川普政府對外國人的不友善，光是今年美國春季研究所外國學生的註冊率就掉了十三％，而通常秋季班才是主要入學的季節，所以可以想像秋季班外國學生的註冊率更會大幅下降，這將會對依賴教育財的工作產生嚴重的衝擊。

在美國電腦及數學領域的博士級人才中，有五十八％是外國出生的；而在全球高科技重鎮矽谷任職的人才中，有三分之二的工程師是外國出生。資料顯示，在美國就讀所謂ＳＴＥＭ（科學、技術、工程及數學）領域中超過一半學生是外國學生，美國高科技產業主要也是靠這些外國學生畢業後投入。川普政府如此對外國學生不友善，以後美國將更缺高科技人才。川普真是「ＭＡＧＡ」—讓美國再次沒希望。

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