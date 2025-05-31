制衡總統 美國能台灣不能？

日前美國聯邦法院再度阻止美國總統川普針對貿易夥伴徵收高額關稅的政策。華盛頓特區地區法官康崔拉斯裁定，川普無法依據《國際緊急經濟權力法》聲稱擁有單方面徵稅的權力；同一天，美國國際貿易法庭也做出相似裁決，限制川普關稅政策的推行。

這個消息對全球股匯債市一定有正面的影響，但影響有多大尚且未知。川普再次上任後網上一直有「川普是美國的民選皇帝」、「總統制是錯誤的政治制度」等種種討論聲浪，但此時此刻，看到以上的報導方能感受：美國才是真正做到三權分立的總統制國家。

在美國制衡總統有幾種力量：國會（立法）、法院（司法）和媒體。目前參眾兩院都已由共和黨掌控，另一方面，川普日前還大罵紐約時報及華盛頓郵報都是假新聞機構做假民調，支持者也照樣埋單，因此眼前司法幾乎成了制衡川普唯一的力量及良心。

美國聯邦法院法官及大法官雖是由總統提名經參議院同意後任命，但美國大法官及法官為終身職，多數都能只問是非，沒有立場、更沒有顏色，與ＦＥＤ（聯準會）一樣超然獨立。

反觀台灣，雖然五權分立，但監察院除了淪為打蚊子院，現在還成了官員的愛犬美容院，政府哭窮還有公務車接送採買看牙；行政院喊藍白刪預算只能吃杯子蛋糕，卻刪地方預算又想大改全國中正路名；立法院民進黨不是國會多數，卻想盡辦法奪回多數，由總統下指導棋指揮大罷免。

超然獨立的司法院呢？大法官及憲法法庭完全順從行政權，各級法院法官也多以「大老闆」風向為目標。前司法院長林洋港說「司法猶如皇后的貞操」，意即不容質疑，但依據ＴＶＢＳ民調賴總統就職周年，有五十八％的民眾對「司法改革」表示不滿。

美國ＦＥＤ主席鮑爾不怕烏紗不保，可以對川普說「不」，台灣現任央行總裁不要說鮑爾了，就連前任彭淮南也不如。

美國的總統有那麼多制衡的力量，即便如川普。台灣有什麼力量可以制衡總統呢？恐怕只能再等三年了。

雖然對等關稅官司還要上訴，後續仍有諸多變數，但美國身為民主國家的老大哥，仍有一定的真理及信念。大家常說為什麼「美國能；台灣不能？」但台灣就是不能。