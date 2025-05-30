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高科技催生的房市光環與暗影

聯合報／ 黃瓊瑩／政大商學院信義不動產研究發展中心研究員（台北市）陳明吉／政大財務管理學系教授（台北市）

近日，全球ＡＩ科技龍頭輝達宣布將進駐北投士林科技園區（北士科），引起房地產市場的關注，推升周邊不動產市場熱度。然而，長期房價走勢的關鍵並非短期市場熱潮，而是產業聚落的穩健成長動能。若缺乏實質就業機會，即使房價暫時上漲，仍可能面臨泡沫風險。因此，政府政策應著重在強化產業發展、完善交通建設及提升公共服務，以打造具競爭力的產業基地，進而促進房地產市場健全發展。

在市場預期心理推動下，高科技產業進駐與設廠往往推動周邊房價短期上漲，然而，以北士科目前的區位條件與交通基礎建設仍在逐步建構階段，短期內勢必面臨交通壅塞與生活機能尚未成熟的挑戰。因此，自住購屋者應審慎評估居住負擔能力與實際生活需求，未必要選擇居住於園區鄰近地段，可優先考慮捷運可及、居住環境相對成熟的住宅區。此外，政府應同步加強周邊交通系統與公共設施建設，提升區域生活機能。

產業的發展往往伴隨大量就業機會，促使人口移入並推升周邊租屋市場需求，市場亦可能推出高價出租的新成屋，形成租金上漲及資源分配失衡現象。雖然高科技產業工作者的薪資普遍較高，在租屋選擇上仍應優先考量完善的生活機能。此外，政府應積極檢視租屋市場的供需狀況，並透過合理的住宅規畫、社會住宅供應及租屋補助政策，才能有效緩解產業發展所帶來的居住壓力，促進租屋市場健全發展。

對於不動產投資者而言，應審慎評估市場基本面，尤其在租金投報率仍偏低、持有成本較高的情況下，過度追逐市場熱潮恐壓縮投資報酬，影響資金運用效率與風險控管。此外，政府應重視產業園區發展可能引發的供需失衡問題，若市場因預期樂觀大量推案，但實際購屋與租賃需求未能同步增長，恐導致新成屋閒置率升高，影響市場流動性與區域發展動能。

若房價僅由市場預期心理推動，卻缺乏產業發展與人口穩定移入的支撐，極易形成短期泡沫，導致「先漲後跌」。合理的房價應建立在穩定的就業機會、人口結構成長，以及政府持續改善生活機能的基礎之上，而非僅因單一產業設廠而預期房價上漲。自住者與租屋者，應審慎評估居住負擔能力與生活便利性，投資者則應審慎評估持有成本與市場風險，而政府應穩定市場供需均衡，以促進房市健全發展。

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