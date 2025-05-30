學學哈佛 不屈服權勢

民進黨發起大罷免的行動燒進校園，教育部長鄭英耀日前對此表示大學校園須中立，禁止校方政黨活動，但是學生的言論自由、公民活動應給予尊重。換句話說，鄭英耀將「設攤收連署書」解釋為「言論自由和公民活動」，在這樣的操作下，令人質疑是否真的出於學生自主，而非政黨動員與政治策略的延伸？過去民進黨多次強調「黨政軍應退出校園」，這樣的落差令人唏噓。

無獨有偶，美國總統川普在最近頻頻「槓上」哈佛大學，要求進行十大面向的改革，限制有意識形態且敵視美國價值觀的師生相關活動，遭拒後更凍結數十億美元的聯邦補助款，意圖逼使哈佛就範。面對川普的無理要求，哈佛校長加伯四月時發表聲明，不管哪一黨執政，政府都不應干涉私立大學校務的發展。

曾任台大校長的管中閔在二○二三年發表「大學的脊梁」一書。描述當時政治力量如何干涉大學自治，羅織大學校長當選人入罪，管中閔期盼台灣的大學挺起大學的脊梁，不要只討好執政者，隨波逐流。所謂天地君親師，「師」是何等崇高的地位，教育部是服務所有師生的部會，但鄭英耀將「設攤收連署書」解釋為「言論自由和公民行動」，侵犯學校自治的精神。

看到哈佛大學不屈服權勢的例子，期盼知識分子要有骨氣，挺起大學的脊梁，守護大學獨立自主精神。也期盼教育部依大學法相關法規，維護大學自治精神，尊重各大學治校理念。