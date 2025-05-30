對等關稅叫停 跪美照妖鏡

美國國際貿易法院廿八日裁定川普總統對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴，接下來將由美國聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能送到美國最高法院裁決。受此項裁決的影響，各國與華府進行貿易談判，態度可能因此轉為觀望。

川普在四月二日宣布美國進入「國家經濟緊急狀態」，在不須經過國會同意下可援引《國際緊急經濟權力法》，該法賦予美國總統在經濟領域的緊急權力，川普據此對多數重要貿易夥伴課徵「對等關稅」。但如今聯邦法院裁決川普沒有權限宣布國家緊急狀態來實施對等關稅，川普的關稅政策遭受司法權的強烈挑戰。

雖然對等關稅官司尚未定讞，後續仍存在變數，但短時間內能讓世界各國稍微鬆一口氣。然而日前賴總統為應對對等關稅而提出「零關稅」、「大投資」、「大採購」，試圖討川普歡心，在對等關稅政策被法院叫停的情況下，卻顯得格外諷刺。

自從川普提出對等關稅後，賴總統及執政團隊似乎把拍川普馬屁作為首要任務，不但率先喊出台灣不會採取關稅報復，五項應對策略更是跪美到極致，對美零關稅並擴大投資，還要加大採購美國武器、農產品、石油、天然氣等。如今新台幣連連飆升，美元兌台幣匯率已升破卅元大關，台灣的外貿出口產業叫苦連天，而賴總統除了透過影片抹黑在野黨外，請問政府做了什麼努力？

台灣與美國談判處於弱勢一方，倘若賴政府秉持我方立場與美國力爭後仍需接受霸王條款，全體國人肯定能理解難處。但令人氣憤的是，賴總統在尚未與美國談判的情況下，就先亮出我方底牌，無論是投資或採購，都是我方談判的籌碼，怎麼能未談判就先亮牌了？賴總統既然已向美方表態「零關稅」、「大投資」、「大採購」，現在連新台幣匯率都直接奉上，美國在關稅問題上又何須對台灣作出讓步？

反觀日本，作為最早於美國進行關稅談判的國家之一，日本首相石破茂也堅持「零關稅」，但是要求美方全面撤除對日本汽車的關稅，甚至表態不會為了迅速與美國達成協議而犧牲日本的國家利益。兩相對比，究竟誰更為本國利益著想，真是高下立判。

倘若對等關稅最終被美國最高法院裁決無效，除了川普政府及其支持者外，將是普世同慶的好事。然而屆時賴總統是否敢於撤回對美國提出的「零關稅」、「大投資」、「大採購」等承諾，還是賴總統仍執意要拍川普的馬屁，繼續出賣台灣的核心利益討川普的歡心？就讓我們拭目以待吧。