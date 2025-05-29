出生人數倒退百年 下一步如何走

內政部戶政司公布統計數字，台灣去年新生兒人數僅十三點四萬餘人，幾乎退回到一九二○年代的水準。原本期盼「龍年效應」能帶動出生數卻未見起色，今年前四個月的新生兒人數僅約三點八萬人，預估今年新生兒人數甚至可能跌破十二萬大關。台灣上一次新生兒人數低於十三萬，已是清朝末年的一九○八年，這不只是歷史的倒影，更是對未來的深刻提醒。

許多人仍對政府生育補助或育兒津貼寄予厚望，但事實是，台灣初婚年齡早已超過卅歲，適合生育的黃金階段被不斷壓縮；年輕人面對高房價、育兒負擔、職場與家庭平衡的壓力，選擇晚婚、少生甚至不生，已成為難以逆轉的趨勢。同時，隨著醫療進步與生活型態改變，台灣的平均壽命持續延長，高齡人口比例迅速攀升，今年即將跨過「超高齡社會」的門檻，象徵新生兒愈來愈少，老年人口愈來愈多，少子化與高齡化的雙重挑戰已無法忽視。

在這樣的人口結構下，政府與企業該如何思考下一步？對企業而言，少子化意味著招募與留才更為困難，勞動力短缺成為常態。企業不能再依賴加薪或自動化生產，更應積極思考如何活化熟齡人力並促進世代共融；退休員工的經驗與智慧，能否以彈性工作、顧問制度等方式延續？這些做法不只是緩解人力缺口，更是企業面對高齡化社會、實踐ＥＳＧ（環境、社會、治理）責任的重要一環。

對國家而言，既然新生兒人數短期內難以回升，如何減輕現有年輕人的壓力與焦慮，已是更迫切的課題。當房價居高不下，讓許多年輕人不敢成家；當托育與長照負擔沉重，成為揮之不去的陰影，政府更需要從長遠的角度給予支持；從托育公共化、職場彈性，到長照資源與退休保障，唯有讓年輕人敢生、能養，社會才能注入新的穩定力量。

這樣的結構性改變也提醒每個人，未來不能再有「養兒防老」想法，也無法回到過去的水平線，必須更早為「第三人生」做好準備。許多人形容「我們是照顧長輩的最後一代，卻也是沒人照顧的第一代」，面對這樣的未來，「第三人生」的財務與生活規畫不是每個人都該及早開始的必修課。

退休生活如何有尊嚴？長壽時代如何安心？企業與政府的決策都應為這些問題鋪路。百年前的出生人數再次出現，我們更該用百倍的智慧走向未來。少子化趨勢或已無法逆轉，應用新的眼光與行動，創造出讓每個孩子都值得誕生、讓每個人都能老得有尊嚴的未來；下一步該如何走、如何面對、如何為下一代負責？應該是我們要最優先思考的事。