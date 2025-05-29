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偏鄉就醫苦 不如李俊俋愛犬

聯合報／ 王瑞興／公退（南投市）
監察院秘書長李俊俋被爆動用公務車輛接送愛犬，他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。圖／張斯綱研究室提供
監察院秘書長李俊俋被爆動用公務車輛接送愛犬，他的司機與監察院人員本月21日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。圖／張斯綱研究室提供

監察院秘書長李俊俋公器私用，以公務車接送寵物狗美容及取餐等。筆者想想自己年近七旬，外出交通不便，病了還得自求多福，遠不如李俊俋的愛犬好命。

日昨聯合報「陽光行動」專題報導全國駕駛缺工及老化問題，筆者的故鄉南投縣更嚴重，因是全國唯一沒有東西部幹線鐵路經過的縣市（僅有集集支線），交通極為不便。北上或南下需經台中市，南投至台中有三十公里路程，車輛老舊的客運得行駛七十分鐘以上，部分班次還改為中巴，許多乘客必須「苦站」到目的地，也因此許多老人整年未離開故鄉。

幾年前，筆者還能騎機車來回台中，隨著年齡增長，自忖反應變差，如今也只能搭客運來回；但客運的品質，還不如半世紀前筆者往返台中搭乘的公路局學生專車，當然更無監察院公務車如計程車般召之即來的便利。

一旦生病，南投縣無醫學中心，重大疾病必須前往台中，一個療程往往數月或多年。即使小病如發燒之類，地方診所醫師卻「盍各言爾志」。

筆者月初高燒，一般診所診斷為流感，服藥三天卻高燒未退且喉痛加劇；又轉往耳鼻喉科就醫診斷「非流感」，服藥六天後退燒，但胸悶聲啞持續了半個月才痊癒。兩家診所都未懷疑是新冠、也未篩檢，但我懷疑是新冠確診。

筆者身為獨居老人，病了無人照護，也無專車接送。想到李俊俋的愛犬真好命，自嘆遠遠不如，不禁悲從中來！

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