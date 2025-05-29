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公務資源私用 行政倫理薄弱

聯合報／ 陳鈺珊／碩士生（台北市）
監察院秘書長李俊俋李俊俋遭指控利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。圖／聯合本報系資料照片
監察院秘書長李俊俋李俊俋遭指控利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。圖／聯合本報系資料照片

監察院秘書長李俊俋以公務車接送寵物，引發社會譁然。雖然當事人已致歉並自請處分，但事件本身早已超越個人行為層次，反映出公權力使用界線模糊與制度規範不足。尤其在監察院業務費遭大幅刪減之際，此爭議行為更易引爆輿論對「特權官僚」的憤怒與不信任。當社會普遍要求公共機關縮減支出、提高效率時，任何看似「享有例外待遇」的行為，都是對制度公平的挑戰。

此事件值得反思的，不僅是單一公職人員的錯誤，而是整個公務資源管理制度是否仍有灰色地帶。例如，即便用車者自行負擔油料與保險，是否就能合理化私人用途？一旦制度設計允許公務資源混用於私人，即便形式合規，也難逃「觀感不佳」的質疑。制度的核心不應僅止於帳目清楚，更應著重於行為界線的明確與制度文化的健全。公務車的使用規範是否應更為具體和透明？是否該建立即時回報與稽核機制，以防止濫用情形？這些都是政府機關應審慎檢討的方向。

此外，這場風波也凸顯我國高階公職行政倫理的薄弱；過去公家機關過度依賴個人操守與輿論壓力，而非制度設計本身來塑造誠信文化。欲根本解決此問題，「公職行為準則」應常態化與制度化，甚至以高標準對高階公務員課以道德責任，並建立第三方監督機制，提升社會對體制的信任。單靠個人道歉與個案處分，遠不足以修復破損的制度信譽。

制度要有韌性，就必須在小錯中即時修正、在爭議中坦然反省。若能以此次爭議為契機，重新審視公務資源管理、公職倫理標準與監督制度的設計與落實，才有可能重建人民對公權力的信任。否則，不論預算如何刪減，制度空洞與民眾的信任赤字，終將無法節流和填補。

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