公務資源私用 行政倫理薄弱

監察院秘書長李俊俋以公務車接送寵物，引發社會譁然。雖然當事人已致歉並自請處分，但事件本身早已超越個人行為層次，反映出公權力使用界線模糊與制度規範不足。尤其在監察院業務費遭大幅刪減之際，此爭議行為更易引爆輿論對「特權官僚」的憤怒與不信任。當社會普遍要求公共機關縮減支出、提高效率時，任何看似「享有例外待遇」的行為，都是對制度公平的挑戰。

此事件值得反思的，不僅是單一公職人員的錯誤，而是整個公務資源管理制度是否仍有灰色地帶。例如，即便用車者自行負擔油料與保險，是否就能合理化私人用途？一旦制度設計允許公務資源混用於私人，即便形式合規，也難逃「觀感不佳」的質疑。制度的核心不應僅止於帳目清楚，更應著重於行為界線的明確與制度文化的健全。公務車的使用規範是否應更為具體和透明？是否該建立即時回報與稽核機制，以防止濫用情形？這些都是政府機關應審慎檢討的方向。

此外，這場風波也凸顯我國高階公職行政倫理的薄弱；過去公家機關過度依賴個人操守與輿論壓力，而非制度設計本身來塑造誠信文化。欲根本解決此問題，「公職行為準則」應常態化與制度化，甚至以高標準對高階公務員課以道德責任，並建立第三方監督機制，提升社會對體制的信任。單靠個人道歉與個案處分，遠不足以修復破損的制度信譽。

制度要有韌性，就必須在小錯中即時修正、在爭議中坦然反省。若能以此次爭議為契機，重新審視公務資源管理、公職倫理標準與監督制度的設計與落實，才有可能重建人民對公權力的信任。否則，不論預算如何刪減，制度空洞與民眾的信任赤字，終將無法節流和填補。