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去中的故宮 焉有競爭力

聯合報／ 陳復／宜蘭大學博雅學部教授（宜縣冬山）

我們的故宮即將變成詭異的「台灣羅浮宮」？繼國立歷史博物館的龍谿園只剩殘餘後，當前政府消滅中華文化的大手筆即將又要推出！故宮曾提出關於北院歷史建築修復及再利用的「新故宮計畫」，其中規畫要在正館大門前建玻璃亭，並在二樓蓋咖啡館，然後搭蓋空橋，當時被文化部文資局否決擱置。現在故宮再提計畫，堅持在主體建築外蓋玻璃亭，而且相關預算已經在立法院解凍。

故宮表示，新的修正方案已降低及縮減屋頂量體，其高度與寬度不會遮蔽正館立面古典元素細部裝飾，降低對歷史建築本體影響，絕無外界所稱的「去中國化」。然而，不論是如何的量體，根據我們看見的規畫草圖，未來故宮迎面而來的就是前面的「玻璃亭」，再看不見氣質高雅的古典建築，而是號稱媲美巴黎羅浮宮貝聿銘的「玻璃金字塔」，卻跟周圍環境毫不搭調的建築來擔當「台灣門面」。

故宮館藏中華文物舉世聞名，其正館建築「中山博物院」由著名建築師黃寶瑜設計，整個建築有著中軸線，其參觀有動線，從「天下為公」牌樓，沿著對稱的華表與龍柏，循著緩坡的台階看見中央的鐘鼎，接著往右方上去來到莊嚴的正館，這是象徵著中華文化的空間序列，過程充滿著儀式感。未來尋階梯而上，迎面看見的不是正館而是灰色玻璃亭，這是要給全球來參觀的人訴說何種空間意象？

雖然我不大明白生活在台灣的建築師們，如何能對這件即將改變歷史建築景觀的事件保持沉默，但請告訴我是哪位堪比貝聿銘的國際級建築大師，有如此「膽識」設計出這種「象徵台灣的玻璃亭」，來替換掉故宮的古典建築主題，變成未來的主要意象？請問該玻璃亭有尊重故宮的環境意象嗎？

根據文化資產保存法第卅四條，完整說明任何新設建築，都不能影響「法定歷史建築」故宮正館的外觀，更不能阻塞其觀賞通道，豈能容許設置玻璃亭，毀壞歷史建築群的整體敘事脈絡？

更不要說，故宮就是「故宮」，這是台灣僅有的、能傲視全球的博物館，藏有中華文化超過三千五百年的稀世珍寶，台北故宮繼承了無數故宮人，篳路藍縷從大陸護送國寶、遷徙來台灣的歷史。今天台北故宮如果一直想要「自立乾坤」，不再堅持自己守護中華國寶的初衷，到底憑什麼擁有中國人的文化資產？建築本體是整個歷史敘事的體現，這與「增加面積以強化國際競爭」一點關係都沒有。

當前世界主流思潮是「在地化即是全球化」，當故宮不再是故宮，人們來到這裡，卻看不見其獨特於世界的中華文化建築敘事風格，縱使面積再大，焉有國際競爭力可言？史博館的整建工程已讓龍谿園這座袖珍的古典園林消失殆盡，現在故宮又要藉設置玻璃亭來破壞中華文化建築的整體敘事風格，去中華文化脈絡的意圖昭然若揭。

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