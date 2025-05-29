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當政治對撞學術自由

聯合報／ 蕭唯丞／紐約哥倫比亞大學碩士、香港上市公司經理（台中市）

創立於一六三六年，出過八位美國總統、一六二位諾貝爾獎得主及濟濟菁英的哈佛大學，日前突然收到美國國土安全部的行政命令，撤銷其學生和交流訪問學者項目認證，不僅禁止招收國際學生，還要求現有持Ｆ／Ｊ簽證的六八○○位國際學生限期轉學，否則將失去合法身分，讓學術界震驚譁然。

數日後，川普在「真相社交」平台發文表示，考慮撤銷對哈佛大學的卅億美元聯邦補助。川普言之鑿鑿地認為，哈佛存在「反猶傾向」，質疑為何美國納稅人要出錢去資助一所「充滿偏見的大學」。不僅如此，紐約時報報導，川普政府工作小組已挑出十所特別留意的學校，除哈佛外還包括紐約大學、加州洛杉磯大學等；路透取得國務院內部電文，川普政府已下令所有駐外使領館即起暫停安排申請學生簽證、交換學者簽證的新面談，因為國務院準備針對國際學生擴大社群媒體使用調查。

哈佛雖然擁有五一○億美元的校務基金，但也感受到來自聯邦資金凍結的壓力。哈佛大學校長加伯強烈譴責這是一個非法且毫無正當理由的行動，一狀告上法庭，指控川普政府試圖非法控制大學運作。哈佛的法律團隊以 「違反憲法第一修正案和聯邦行政程序法」 為由提起訴訟，不到一天，美國聯邦法官迅速作出裁決，允許哈佛大學繼續招收和保留國際學生，但也僅止於暫時性措施，聯邦法院接下來將舉行聽證會進一步審理此案，並決定能否永久阻止川普此項行政命令。理論上，官司應是漫漫長路，雙方可以把官司一路打到最高法院。

川普聲稱哈佛大學是反猶太主義和「覺醒」自由意識形態的溫床，要求校方接受招生和聘僱方面的監督，校方的拒絕令他極為不滿。美國國土安全部長諾姆表示招收外國學生是一種特權，所有大學都必須遵守國土安全部的要求，包括學生及交換學者計畫（ＳＥＶＰ）的通報要求。國土安全部要求，若哈佛大學希望恢復ＳＥＶＰ的資格，須在七十二小時內提交過去五年所有國際學生完整的紀律處分紀錄、涉及非法或暴力活動的影片與電子資料。

無獨有偶，美國前總統尼克森四十多年前也曾做過類似的事情，試圖利用國稅局來懲罰異議大學。據報導，由於對一些大學沒有打擊校園內的反越戰抗議感到不滿，尼克森曾考慮取消這些大學的免稅地位；正因此，水門事件發生後，美國國會加強了對總統權力的限制。

川普政府的政策不僅重創哈佛等大學，更對美國高等教育的國際形象造成深遠傷害。以哈佛為例，國際學生占比達二成七、來自一四○多個國家，在科研、教學和文化交流中扮演關鍵角色。自雷根時代以來，右翼勢力便持續質疑大學的「政治正確性」，川普的策略正是這種長期對抗的延續，通過打擊常春藤盟校的象徵意義，鞏固保守派選民的支持基礎。對哈佛施壓，本質上就是學術自由與政治權力的對撞，背後充滿著政治盤算。

這場爭論不僅是川普與哈佛等大學的較量，更是美國高等教育命運的試煉。在全球化浪潮下，大學教育的多元與包容性比以往任何時候都更為重要。善變、激進的政策，或許短期內可贏得政治資本，卻有可能讓美國失去長期的國際競爭力與全球影響力。

川普 哈佛大學

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