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監委敢查自家秘書長？

聯合報／ 吳立昊／教（嘉義市）
漫畫／季青
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監察院秘書長李俊俋利用公務車接送愛犬做寵物美容，事件爆發後，李俊俋坦言自己思慮欠周，已自付車輛油資，並向監院副院長李鴻鈞提出自請處分。

監察院負責糾舉公務人員違法和失職行為，在院長陳菊因病長期請假狀況下，李俊俋身為監察院秘書長更要潔身自愛，否則監察院糾舉及調查其他機關與公職人員，又豈有公信力可言？況且，李俊俋的行徑看起來熟門熟路，類似行為應非頭一遭，監委們是否有膽對自家秘書長啟動調查，以求公正廉明？還是秘書長把公務車當私家車使用，在監察院內部早就是公開的祕密，因此也不值得一提？若是如此，監察院又有何立場繼續執行監察權？

另外，李俊俋的愛犬去做寵物美容，這看在一般民眾眼裡也是極其諷刺。一般民眾連自己的身體有病痛時，因為擔心會被公司苛扣薪資、飯碗不保，有時都得咬牙苦撐；秘書長的寵物竟備受呵護至此，搭乘公務車專人接送去美容，真的是「一人得道，雞『犬』升天！」老百姓只能悲嘆自己的命不如高官家的狗了。

古有「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，沒想到現在的台灣竟公然上演更為荒謬的寫實版。如果此事就此被輕輕帶過，李俊俋也不必接受任何懲處，那麼台灣又有何公平正義可言？監察院官員犯錯反倒「無人可監察」，顯得既可悲又可笑！

陳菊 監察院 李鴻鈞 李俊俋

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