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立法議事特殊性 望大法官理解

聯合報／ 羅傳賢／立法院法制局前局長、退休教授（南投市）

國會在民主國家的政治制度中是重大政策合法化之憲政機關，美國開國先賢麥迪遜就曾說：「在一個共和國政府裡，立法權必然居優勢。」然我國立法院近一年來，遭逢史無前例、違反定期改選及實質正當性等憲政基本原則的「大罷免」，加上執政黨團不斷聲請釋憲，企圖仰賴大法官干預立法，已造成國會監督行政之功能弱化。國人憂心之餘，欣見日前聯合報社論「大法官別為賴政府圍事、為走鐘國會添亂」，義理精闢，啟迪民智，茲再補充個人心得，期盼身為法界俊彥之大法官們能理解立法議事之特殊性。

國會議事是為意見溝通制度化，有序處理議案之系列活動，其目的在追求符合民意之公共利益。惟其為一不確定法律概念，過去多以實質論界定，如議事內容屬社會公益即是；然社會公益非任一單方所能決定，須透過相互權衡過程為佳，即經由複雜的交互影響過程來形成整合狀態，因此過程論逐漸成為多數說。質言之，以平等參與和光明正大為基本精神，進行公共對話。經過論爭過程，不斷質疑、理性溝通、妥協或修正以尋求共識，如未獲共識，不得已才以表決做為解決紛爭之手段。

眾所周知，立院議事常因政黨意見不合，常處於特殊性紛爭的環境中進行議事；因此，議事係參照自訂議事規則，並以內政部頒布之會議規範及議事先例為補充，且主席視交互影響過程，以變通原則來盡力維持秩序，似無法以形式成文之法規據以嚴格執行。

法案有不完備之處，得在委員會審查時修正，二讀會亦可提出修正或重付審查動議；三讀會如有文字修正也可提修正；三讀表決後仍需待下次院會散會前均無復議時，該原案才告確定。經過如此嚴密的議事程序，自行憲以來，從未發生法案於三讀會時遭否決之情事。

在民主國會裡，對於三讀議事規範及執行，擁有排他性之決定權。完美的制度可能不存在，國會各黨團間常有意見衝突；若憲法法庭先定下目標，通常只會引發爭議。盼大法官能破除盲點，使超然司法正義之形象再現。

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