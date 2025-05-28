威權是心態 不是外在符號

民進黨政府「去蔣」不遺餘力，除了移除蔣公銅像，內政部也委託研究辦理全國中正路改名，內政部長劉世芳趕在賴清德總統就職一周年前夕表功，盤點她推動轉型正義的成果，並直接點名台北、台中、桃園三市進度太慢。台中市長盧秀燕被詢問到這件事時表示，「國家吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做吧！經濟、國家安全、人民的困難，這些趕快解決，不要再意識形態了！」

盧市長的回應一針見血、大快人心。自從賴總統執政以來，「拚政治」的力道遠超過對民生、經濟的用心；更糟糕的是，拚政治的重點不是為了深化台灣的民主政治，而是為了剷除異己，企圖全面執政。

在自由民主體制下，政治立場不同是常態，所以一個民主政治是否成熟、進步，關鍵在於公民是否能容忍異己、可以與不同政治觀點的人和平相處。因此把不同政治立場的人當成敵人，對異己充滿排他、敵意和恨意，這樣的心態是自由、民主的敵人，就是威權。現在的民進黨，正是在自由體制下展現威權心態：所有不贊成賴總統執政風格的人，不分藍白綠，全部被民進黨及其側翼醜化為「賣台」或「中共同路人」，這不是威權，什麼才是威權？

沒有人會否認，中華民國經歷過一段威權統治時期，在中共隨時可能進犯的那個年代，採取戒嚴的手段不是完全沒有合理性。威權統治強調集體主義的價值：團結、效忠領袖，統治者往往以國家安全為由，傷害人民的自由、甚至生命。轉型正義應該做的是，恢復無辜受害者的聲譽並賠償，但是移除蔣公銅像或中正路改名，則是畫錯重點，除了浪費公帑、討好特定意識形態者外，對掃除威權完全無益。

解嚴以後的台灣，「制度上」不可能再回到威權年代，因為中華民國的憲政體制是自由主義的民主體制，唯一沒有趕上的是：還有許多人的心態仍然停留在威權時代，沒有隨著體制解嚴而心態進化、學會包容異己。我常開玩笑，一個人長得很醜，難道改個名字就變美了嗎？不論路名或銅像，代表的是不可能抺去的歷史；威權符號不會使人變威權，真正的威權是人的心態，會受這些外在符號影響的人，本身的心態一定已經是威權。

如果執政黨不是基於一己或一黨之私，而是真正關心台灣的民主進步，與其中正路改名或移除蔣公銅像，不如強化自由、民主的理論論述；與其把納稅人的稅金浪費在一些對自由化、民主化無益的工作，不如拿來鋪橋補路、救濟弱勢。

事實上，現在的民進黨政府正以威權心態推動轉型正義，賴總統的嘴裡最常高喊民主或更大的民主，但是心裡卻視在野黨如寇讎，這對自由、民主、正義的理想是一個多大的諷刺啊！