科技．人文聯合講座／美加和平拱門

美國政府取消哈佛大學招收國際學生的資格,而哈佛大學抗拒的戲碼正在進行中。誰能果敢抗拒霸凌?更早,川普政府對部分加拿大商品加徵關稅,並時不時威脅吞併加拿大。加拿大總理卡尼(Mark Carney)在白宮與美國總統川普會晤時則重申,加拿大是「非賣品」。這番話回絕了川普提出讓加拿大成為美國第五十一州的可能性。

這讓我聯想到一座矗立在美加國界的和平拱門(Peace Arch)。一九八五年至一九九○年間,我多次開車往返西雅圖與溫哥華,行經五號公路時總會路過這座位於華盛頓州布雷恩市(Blaine, Washington)與卑詩省素里市(Surrey, British Columbia)之間的和平拱門,它象徵著世界上最長的不設防邊界。

拱門一側在加拿大領土,另一側位於美國境內。美國側刻有「同母之子」(Children of a common mother),加拿大側則寫著「同居合一之弟兄」(Brethren dwelling together in unity)。拱門西面寫著:「願此門永不關閉」。

這座由混凝土與鋼筋築成的拱門,是北美最早的抗震建築之一。拱門基座上嵌有兩塊青銅匾:一塊刻有加拿大蒸汽船「海狸號」,另一塊為美國的「五月花號」。據稱,當一九二一年拱門落成時,兩艘船的木材遺跡被密封於匾額後方。國際和平拱門是世上少數同時被列入美加兩國國家歷史遺產名錄的地標。

每年六月第二個星期日,美加兩國輪流主辦「跨越邊界之手」慶典,以紀念這座國際紀念碑的落成。參與者包括兩國退伍軍人、盛裝的加拿大騎警,以及來自多個青少年組織的成員。美國男女童軍、營火會、探索者協會及加拿大童軍總會皆共襄盛舉,年度參與人數達二萬人。這項活動讓年輕參與者有機會結識邊界另一側的同齡人,進一步促進國際合作與理解。

然而,若追溯和平拱門的起源,便會發現它其實是為紀念一八一四年十二月廿四日《根特條約》簽訂百年(1814-1914)而建。該條約終結了英美在一八一二年爆發的戰爭,而當時的戰事亦牽涉加拿大、美國、英國三方勢力。

在一八一二年戰爭中,加拿大人曾奮力抵抗美軍入侵,出現一位女英雄西科德(Laura Secord)。當時,她家被美軍占據,無意間得知美軍正規畫奇襲海獺壩。她孤身躲避美軍巡邏,穿越卅公里的險峻荒野,最終成功向英軍示警。英軍得以預先部署,並最終擊退美軍,西科德因此成為加拿大最著名的女英雄。

我曾查詢她的肖像,發現各種資料來源對她的面貌描述略有差異。根據她孫女的說法,西科德身高約一六三公分,擁有褐色眼睛與良好膚質。曾與她接觸的英國軍官稱:「她體態纖細,容貌精緻…擅長針線、縫紉與烹飪。」可見,她並非粗重農務的婦人,而是一位聰慧且細膩的女性。根據這些描述與尼加拉瓜公立圖書館的檔案,我試著素描了她的肖像,如圖所示。

加拿大歌頌抗暴的西科德,而和平拱門的歷史不僅映照美加的過去,其存在也賦予我們當下反思的契機。川普若企圖吞併加拿大,無異於重演一八一二年的歷史。而此時,卡尼的堅定立場,彷彿再現了當年西科德的英勇身影。(作者為前科技部代理部長)