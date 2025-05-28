川普應聽「諫逐客書」之勸告

面對川普向全球發動的各種「戰爭」，有人選擇跪、有人選擇抗爭，即便在美國國內也是如此。

哥倫比亞大學為了政府四億美金的撥款，跪了；但有著近四百年歷史，比美國建國歷史還要悠久的全球頂尖級學府哈佛大學，此時顯示了其高貴且獨立自由的品位，毅然決然地選擇了抗爭。哈佛以大學的尊嚴和思想自由不容侵犯、民主的基石不容侵蝕為由，拒絕了川普政府要求哈佛改革管理結構、招聘與招生政策等一系列指令。

這使得川普異常暴怒，以美國國土安全部的名義發布行政命令，撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，並強制校內所有外國學生轉校，否則將面臨簽證失效、喪失在美合法身分乃至被遣返的風險。此舉如同釜底抽薪，將哈佛置於生死存亡之地。目前國際學生在哈佛約有六八○○多名，約占哈佛學生總數的近三分之一，少了這部分學生，哈佛會失去很大一部分學費來源。儘管哈佛有很多校友的捐款，但各類巨額捐款都是專款專用，有嚴格的使用規則，不能任意挪用。且這些學生都是優秀的人才，失去了這一大批頂尖人才，將從此自美國流失。

川普政府拿國際學生開刀，還暗含有反移民的意思。但美國本身就是個移民國家，過去半個多世紀以來，沒有移民就沒有美國今天的霸主地位；矽谷超過一半的初創企業是由移民主導的，美國五成五的獨角獸初創企業是由移民創辦的，其中包括Tesla、Google、Intel、PayPal和莫德納等公司。川普反對非法移民，卻不應拿合法移民開刀。

同理，沒有國際學生，就沒有哈佛─這是哈佛大學在訴狀中的一句訟詞。大學依賴頂尖的教師、拔尖的學生及一流的設備才能出類拔萃；失去了頂尖學生的加持，哈佛的學術競爭力和研究能力將被大大削弱。川普此舉，令全球其他幾大經濟體大喜過望，歐洲已緊急制定計畫，引進在美國失去科研經費乃至飯碗而離職的頂尖科學家；中國港澳高校也紛紛向哈佛等校的國際學生開啟「綠色通道」；日本文部科學省也表示，他們向日本國內大學發出通知，商討臨時接收國際學生等支援方案，東京大學已為臨時接收展開協調。

秦始皇尚能聽得進李斯「諫逐客書」之勸告，不僅收回了逐客（驅逐移民）之成命，還加以重用，使秦國成為戰國七雄之首，最終一統天下。如今正在瘋狂摧毀美國自身各種軟實力的川普，應該也能聽得進各種異見吧？目前，美國法官已經暫時叫停了川普對哈佛的行政命令，也算是給美國保留了一點理性的顏面。

無獨有偶，面對美國對台灣半導體產業嚴苛的關稅打壓，台積電終於忍無可忍，毅然選擇不再續跪。台積電「強烈建議」美國必須豁免對台灣的半導體關稅。台積電說自己在美國設廠提供了許多就業機會，且是「美國史上最大單筆外國直接投資」，並有助美國實現半導體本土化。美國對台半導體實行高關稅將衝擊對美投資，對美國國安有害無益。

這本應是賴政府的責任，它早就應該為自己的企業發出這樣的聲音，卻讓台積電越俎代庖了。企業站起來了，政府卻仍「長跪」不起，情何以堪！