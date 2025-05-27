缺電危機當前 執政黨只想大罷免

當停電與跳電已成為日常生活態時，台電還在「自圓其說」，賴政府更是「火力全開」不演了！從五月十七日核三廠二號機停役之後，接連一周下來，白天可以靠綠能（包括水力、太陽能、風電等）來補充電力，但綠能供應電力往往只能達百分之九至十，一旦傍晚太陽下山之後太陽能歸零，能供應的綠電幾乎掛零，只有靠火力。

這就是為何十八日起，台電燃煤與燃氣電廠火力非得全開。不是只有備載不足的問題，關鍵是正常的供電缺乏穩定的核電，綠能又只能看天吃飯，想要正常供電只能火力全開，連台電已退役的舊機組也偷偷啟動，從這即看得出問題的嚴重性，但賴政府根本不願面對這個迫切的危機，原因在於：

首先，「非核家園」是民進黨的神主牌，再怎麼也不能改，不然怎麼交代？問題是如今全民皆得面對隨時可能停電，ＡＩ內閣能解決這個迫切的危機嗎？究竟是堅守意識形態重要，還是解決缺電重要？

其次，既然火力全開，就應該有一套完整的火力發電相關機制，特別是老舊機組重新啟用的資訊透明化，遮遮掩掩徒然製造不安。然而，火力發電難以兼顧防制空汙，要如何朝碳排淨零邁進？而空汙更影響國民健康，但電廠附近民眾的衛福保障機制又在哪？核三停機後，賴政府後續的相關措施幾乎完全付之闕如，也毫無應變能力，證明了民進黨的「非核家園」就是意識形態操作，沒有多元能源政策，如今只好全都放在火力這個籃子裡了。

再者，民進黨從主席到地方都只有「大罷免」的念頭，對諸多民生政策完全不推動，欲製造一切施政耽擱皆因藍白在立院「亂刪預算」，例如無法撥補台電一千億所致，只希望大罷免完全成功，讓立法院「朝小野大」變成綠營獨大。問題是台電靠撥補就能改善財務現況嗎？沒有多元能源政策，台電仍只能靠火力發電為主力供電途徑；綠能又是扶不起的阿斗，又不敢重啟核能，則再給台電多少補貼也無濟於事。綠營每當遇上問題卻只知「補貼」，顯示其治國無方之窘境，這就是我們的執政黨嗎？

最後，連川普都全面支持核能，原本支持綠能最有力的德國，也支持歐盟將核能列為「乾淨的能源」；曾深受核害的日本也陸續恢復核能發電，賴政府不順應當前國際主流趨勢，反開倒車「火力全開」。黃仁勳建議啟用核能，ＡＩＴ及美國商會也都建議我方應啟用核能，民進黨卻逆行，外商如何投資台灣？不能解決電力的迫切危機，反而死守「非核家園」神主牌，縱使「大罷免」成功了，台灣就不會停電嗎？