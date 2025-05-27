完善法規、建構防弊機制 主權基金須確保獨立性

我是一個創投界的老兵，投入這個領域已卅五年，回顧過往，覺得最有成就感的一事，莫過於在二○○○年時在國外募資了三點五億美金，開台灣本土創投公司走出國門的先例。當時我們募資的對象很多都是國外的主權基金，如新加坡著名的ＧＩＣ、淡馬錫，阿拉伯聯合大公國的阿布達比國家投資總局、荷蘭的勞退基金管理公司等等，那時他們審核的態度及過程都很嚴謹，而我們也有幸通過層層關卡獲得他們的認可，成功地達成募資目標。也因為這樣的經驗，我對主權基金管理者的專業留下了深刻的印象。

主權基金議題對台灣已不陌生。廿多年前我在創投公會理事長任內，就一直呼籲政府要成立主權基金，協助台灣產業升級，開拓國外市場，然卻一直未能見行；歷任總統也或多或少提及台灣應該成立主權基金，但都無疾而終。此次賴總統在就職周年的談話中宣布將透過立法成立主權基金，打造國家級投資平台，由政府主導協同民間力量布局全球，對此，我非常支持也樂見其成。不過，台灣現在要成立主權基金，我認為有些觀念需要先建立。

首先，主權基金是政府的財富運用，卻不能受到政治力的干擾，運作及管理都必須要中立且保有獨立性，杜絕任何政黨及財團的介入，這些需要以完善的法規及制度來確保；包括定期檢視投資績效、建構主權基金管理者與政府相關部門的溝通管道、建構防弊機制與風險控管等等，都應妥善規畫。再者，主權基金的屬性乃是一個投資於全球的基金，主要目標並非國內，哪裡有好的投資機會就往哪裡去，不能帶有任何政治色彩的立場，否則只會讓其運作窒礙難行，很難達到預期的投資目標。

再者基金的操盤團隊也會是一大問題，主權基金的操作者需要了解全球金融市場，除要有豐富的財金知識，也要有嫻熟的市場投資經驗。這樣的人才當然是有，但我們必須要提供足夠吸引他們的薪資福利，同時也不能只局限於國內，甚至僅能是台灣人才能擔任。但是操盤者的身分是否又會引起圖利之爭、國籍之爭，或是「打肥貓」的口水戰，模糊了專業導向的焦點。另外，政府也必須要尊重專業人才的投資決定，不能假監督之名行控制之實；同時也要有容忍投資風險的魄力，畢竟投資市場多變，任何風吹草動都可能影響獲利。比如二○○八年的金融危機，各國主權基金都遭逢虧損，幾年前的新冠肺炎也給主權基金帶來衝擊。因此，朝野之間一定要有共識，不能干預基金操盤者的專業決定。

主權基金的設立除了可以投資海外市場，提高國家財富的管理效益，同時藉由與海外企業的策略聯盟，協助國內企業紓困或促進產業升級。甚至也可藉由投資國際新資源的開發，確保國家經濟發展所需不致匱乏。新加坡的ＧＩＣ、淡馬錫就是很好的例子。新加坡國家雖小，卻是國際基金募集的重要據點之一，這可成為台灣很好的借鏡。我也深切期盼政府可以盡速與各部會及在野黨協商，討論專法的設計與制定，排除各項疑慮，讓台灣的主權基金能早日落實，以提升我們的國際競爭力，並達成產業布局全球之目的。