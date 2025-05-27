解教育沉痾 別光說不練

賴政府上任剛滿周年，各項民調顯示國人對施政表現普遍不滿，而教育領域也是問題叢生。許多長期困擾學校、影響教育品質的陳年弊病，雖經多次反映，卻始終未獲根本解決，教育施政的專業性與執行力有待加強。

教育部近年力推「行政減量」政策，諷刺的是學校現場的感受卻是「愈減愈多」，關鍵在於教育部怯於堅持專業立場，淪為其他部會的「施政提款機」。引發爭議的教師「未持有大陸證件」具結案就是典型，雖然陸委會澄清「每人只需具結一次」，但在「台版麥卡錫主義」氛圍下，本案之推動可謂如火如荼，不僅擾民，也增加學校不必要的行政負擔。教育部若能在第一時間將全國專任教師排除，並協調各部會避免重複發文，至少能減少紛擾。然而，現實是學校與教師仍疲於應付各單位的政令轟炸，教育部豈能置身事外？

教育問題往往具有延續性，近日造成學童傷亡的三峽北大社區重大車禍，則再次凸顯通學安全的老問題。其中，由教師擔任導護的爭議已存在數十年，歷任教育部長均心知肚明；政務次長葉丙成多年前也曾為中小學教師發聲，認為導護本非教師職責，呼籲「讓教師回歸教室」。遺憾的是，教育部迄今仍未提出專業人力取代方案，也無力促成行政院層級的跨部會協調。

通學安全本屬整體交通安全一環，若行政院將交通安全列為重大政策，學童安全理應是重中之重，豈能因涉及校園周邊，就將責任推給學校與教師？解決教師導護爭議肯定有其挑戰，但若能記取教訓，整合跨部會資源，不正是教育部展現決心的契機？建議行政院盡速召集內政、交通、教育等相關部會，提出具體方案，終結學童通學悲劇。

同樣令人失望的還有校安人力問題。當校園暴力事件頻傳，學校教職員滿是無助沮喪，教育部想的竟是「用減課代替專業人力」。須知，校園安全涉及學生輔導、危機處理、法律諮詢等多面向專業，絕非減輕教師授課時數就能解決，教育部不食人間煙火的態度，形同放任校安繼續崩壞，代價就是犧牲多數學生的受教權益與整體教育品質。

再以日趨惡質化的「私校小聯考」為例，這種將升學壓力向下延伸的歪風，嚴重違反國民教育精神；潘文忠、鄭英耀兩位部長也曾先後表示反對，指不當的升學篩選嚴重違反國民教育精神，也傷害多元發展與適性教育。然而，教育部除了宣示性表態，至今甚至不曾主動提出修法，導致升學競爭惡性循環，教育階層化加劇，消極不作為的教育部實難辭其咎。

教育從來不缺華麗口號，缺的是專業擔當與執行力。當各部會忙於政策包裝與行銷，我們看到的卻是向民粹妥協的官員與協調失能的政府體系，光說不練、消極行政不僅難以確保教育理念，甚至將成為教育環境日趨惡化的幫凶。回歸專業治理，堅持教育本質；多一點專業堅持，少一點政治考量，才能真正解決沉痾，改善教育環境。