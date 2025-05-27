美中搭橋 台灣無話語權

賴清德總統五二○就職周年演說中完全未提及兩岸關係，此舉引發各界揣測與想像。其實，問題很簡單，因為就連美國都未就其中國政策定案，賴清德又能說什麼？在避免可能引發更大麻煩的情況下，自然不說為宜。

華府傳來一個當下的笑話（也是事實）是：「國務院不知道白宮怎麼想的，白宮不知道川普怎麼想的；所以結論是沒人知道下一步是什麼」。這句話包括所有議題，自然也包括有關中國／台海的議題。

川普政府的新任亞太助卿提名人戴桑布雷（Michael George DeSombre）尚在任命中，而就職後的政策檢討更還在半空中；更別提白宮國安顧問沃茲和與亞太相關的副顧問黃之瀚才剛去職，新人選未定。再加上川普的個人獨斷性格，川普政府的亞太／中國／台灣政策還真不知何處尋？所以美國在台協會台北處長谷立言才會安排遲至五月廿二日才回台北，避開五二○的場子，這是對的；否則北京再起疑心，那鐵定會把已經亂得不可開交的場子上再添一把火。

但在這種情況下，華府的若干訊息還是傳到了台北；即是，華府與北京勢必將進行一場相當規模層級的接觸／對話，台北不要在這個時候來給自己找麻煩；而且連時間點都有了，已不是原先講的今年六月，一說大致是可能在今年九月。

就以往傳統且行之有效的穩當概念是，在台海問題上，華府對北京的處理方式是兩手策略：一手嚇阻、一手外交。但華府本身也已知曉，在嚇阻這一手的兩張牌「軍事」與「經濟」，「軍事」已失效，而「經濟」也正在失效中。就華府傳統建制派的觀點，美國現下最重要的是「買時間」（或說是拖時間），這一段時間據估計至少需要五到七年；美國需要至少這樣一段時間才能在西太平洋恢復過來（恢復與北京叫板的能力），於是美國只剩下「外交」的這一手。

但在外交上，一向是由「取」與「予」構成；問題在於，美國手中有什麼牌是打出來後，可以讓北京願意接受？從而可以讓美國「買到」時間的？當然若就現下大陸包括經濟在內的總體形勢情況來看，「拖」一段時間也可能是對中共有利的；但最終還得看美國手中能打出的籌碼為何，對中方甚至傳言有第四公報的可能性。於是，一個比較具象的圖像是，美國與中共正在以一種雙方都不太願意卻又不得已的態度，搭建一座雙方接觸／溝通的橋；而這座橋完全跨過台灣的頭頂，把台灣死死地封在下面。

在這樣的架構下，美國對台的可能政策／態度是非常清楚的：好聽一點的外交辭令是「我正在談重要的事情，你別來攪局；說成大白話就是別瞎折騰，不然你自己看著辦！」但值得注意的是，這種態度不止於建制派，就連川普也是如此。於是，在這種情況下，賴清德的就職周年演說完全不提兩岸議題，真的是正確的！但令人難過的是，想想不過九年前的今天，兩岸領導人還在新加坡，可以有坐下來微笑對話的基礎，而今安在？民進黨是在嘲笑台灣人民的記憶嗎？