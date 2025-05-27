科技．人文聯合講座／彩虹的政治學─民胞物與

東西方民族對霓虹有許多聯想。霓虹是許多民族都看到過的大自然現象，殷商甲骨文已有記載，古漢字「虹」從「蟲」部，古人視為天上龍形獸，虹為陽、霓為陰。彩虹的顏色在當代被視為跨性別的多元性與包容精神。

我們常引用的一句話「若大旱之望雲霓也」，出自於《孟子．梁惠王》：「湯一征，自葛始。天下信之。東面而征，西夷怨；南面而征，北狄怨。曰，奚為後我？民望之，若大旱之望雲霓也。」孟子引用《書經》說明商湯征伐夏桀。夏桀無道，湯因誠信而得民心，老百姓爭先恐後，希望他能趕緊來弔民伐罪。三代歷史，周人建構居多，真假難辨，然而王有道民從之。古代藉由戰爭解決問題，今日民主時代，有權者以選票代替征伐。如果沒有大旱，霓虹來時豈會歡欣。沒有痛苦，那得紓困後的歡欣雀躍呢？

法國著名雕版畫家古斯塔夫．多雷（Paul Gustave Louis Christophe Doré, 1832-1883）描繪一件大洪水後的慘狀：一艘巨大船隻停在山頂，下方溪谷堆滿屍體，淵黑淒慘，一隻白鴿飛翔於大洪水山澗；〈放出鴿子〉（Le Lâcher de la colombe, 1866-1870）乃是諾亞為了解大洪水是否止息的測試。《創世紀》第九章寫道，神在大洪水之後說：「我把虹放在雲彩中，這就可作我與地立約的記號。」虹也就意味著神的應許、憐憫及信實。彩虹在聖經上具有重要的意義，神給予人類承諾，那是一種永恆的契約。

彩虹在古代日本可說充滿遐想，飛鳥時代（592-710）有歌聖之稱的柿本人麻呂，以長歌哀弔亡妻，淒涼感人，足以與蘇東坡弔念妻子「十年生死兩茫茫」的詩句相媲美。「雁飛於天，吾妻居於輕，恆欲探望，遊眾不歇，若時去將為人知。吾竊戀卿，如脫葛藤之羈絆，欲乘巨帆以會，愛慕之情宛如礁中隱玉，如日西沉、雲遮月、海草搖曳。信使告我以卿逝，彷如黃葉飄零，驚聞來音，騷然難安，無法言說。吾往輕市，信卿於此，若感吾情於千分之一亦足欣慰；卿之衣帶如畝傍山之鳥鳴，而今不聞，玉鉾道上行人雖夥，妻影惘然，奈何！奈何！揮袖徒呼：『吾卿，魂兮歸來！』」（筆者譯自《萬葉集》）

彩虹出現之處必有市場，為陰陽交界之處，歌人柿本人麻呂到輕（今日奈良橿原）的市場，希望在這陰陽兩分之地見到亡妻，情深意切，這種情感來自彩虹背後蘊含的濃厚彼岸世界色彩。

「彩虹橋」的盡頭為台灣原住民祖靈的居所，電影賽德克巴萊最後以彩虹橋的出現，撫慰抗日身亡的英勇亡靈。虹、霓皆為雨水折射的自然現象，霓為副虹，顏色次序與虹恰好相反。宋代沈括《夢溪筆談》已記載彩虹的物理現象為水氣折射形成。彩虹出現的時間不長，迷濛夢幻；物理學者研究其氣候，基督徒想起神對人的應許之諾，詩人感懷亡妻之眷戀深情，原住民獲得祖靈的慰藉。

然而，大自然現象的彩虹一經出現，政治人物心中能夠浮現民心向背者幾希？人文精神的價值不正是如此嗎？張載〈西銘〉：「民吾同胞，物吾與也。」將人民視同出自同一母胎的親兄弟，將萬物視為我們同類，這種博愛精神不正是政治人物應有的胸懷嗎？

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）