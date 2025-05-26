和平是談出來的 不是罵出來的

拜讀劉宗夏先生〈備戰才能避戰？把頭藏在沙坑〉一文，其中提到「民進黨很喜歡用『備戰才能避戰』這個理論來洗腦台灣人以及他們的支持者，但是這種說法既不正確，而且相當危險！」事實上，北京一九四九年以來的八次對外用兵，沒有一次因超級強國的可能干預而退縮。韓戰與珍寶島之戰更是和美、蘇正面交鋒。

一九五五年初的一江山戰役，緊接在台美簽訂軍事協防條約（一九五四年十二月）之後。一九七九年二月的「懲越」戰爭，則是在越南和蘇聯簽訂軍事同盟條約（一九七八年底）後發動。此外，如金門砲戰（一九五八年）、中印邊境之戰（一九六二年）、中越西沙之戰（一九七四年），也都是和有超級大國撐腰的對手開戰。

值得注意的是，這幾次戰爭北京都是在無預警和宣戰下發動，顯示中共在處理領土主權問題極大可能是出於政治考量且難以預測。另，我們也可從北京高層決策，理清其對外用兵的行為模式：警告、試探、布局、攻擊與和談。

自賴政府上任後兩岸關係急轉直下，加上美中較勁，而中共軍力更甚以往；美國要台灣當前哨尖兵，中共又擺出非走出第一島鏈不可的態勢。硬碰硬的結果，就是中共機艦遠海長訓不再只走台灣東岸，也來台灣西岸航繞、還沒收中線，步步進逼。

換言之，中共軍事施壓或是對美國想重返台灣提出警告，機艦繞台則是試探國軍反應，並把台海內海化。北京正為一場局部、有限、非核的戰爭預作布局；並依其慣採模式積極「經營」台海戰場，以防在美國拱火下情勢失控。

台灣正積極與美國洽談價值達百億美元的軍購案，藉此向華府傳達台灣對自身防衛的決心。但現行國軍志願役缺兵非常嚴峻，甚至形成官士兵比例失衡現象，國防部似乎無有效改善措施。而在軍購裝備到位前，必須先編成接裝部隊，官強兵足再配賦先進武器裝備，才能充分發揮戰力；否則採購再多的新型軍備，在兵員不足下也只能任其閒置，進而使「備戰才能避戰」淪為空話。

是故，誠如《恐懼：川普入主白宮》作者伍華德所說，當總統的人都應知道「防止戰爭發生是總統的最高責任」。殷切呼籲賴政府不要持續以嗆辣言語激起北京反彈，引發兩岸兵戎相見的風險；須知「戰爭沒贏家、和平沒輸家」，惟和平是談出來的，不是罵出來的！