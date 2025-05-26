2050淨零 走向必敗邊緣

在全球力拚二○五○淨零的浪潮中，台灣提出淨零排放路徑圖，誓言將能源轉型納入國家治理核心。然而，當我們回頭檢視民主制度與法治機制在這過程中的實際表現，卻不得不承認，正是這套制度的某些缺陷與政治扭曲，使台灣的淨零之路陷入困境，甚至走向必敗邊緣。

民主原應是社會多元共識的集體實踐，在台灣卻已淪為民粹動員的工具。二○一八年「以核養綠」公投，民意支持廢除「二○五○非核家園」目標，表面上是一場民主勝利，實則是民間對能源政策缺乏信任與對話空間的集體反撲。然而，民進黨政府最終選擇無視此一公投結果，將其歸於「期限已到、作廢」，這樣的作為也象徵著直接民主與法治均未能有效制衡行政權力。

當法律成為政治意志的附庸，無法發揮監督政治的作用，民主與法治的根本價值也被侵蝕與消解。

更具諷刺意味的是，非核神主牌至今仍高掛政府廟堂，即便代價是更骯髒、更落後、更侵害人民健康與環境基本權利的燃煤發電。台塑麥寮火力電廠本已多次啟動退役與限煤機制，卻因應核三廠一號機於二○二四年關閉，竟再次「臨時重啟」。這種「寧燒煤、不啟核」的政策選擇，反映出政府不願正視能源現實，更不願面對長年反核立場的後果。

最令人遺憾的是，賴清德總統上任以來，多次高舉「能源轉型不動搖」、「二○五○淨零是國安戰略」、「台灣將成為亞洲綠能中心」等政治宣示，卻在實務決策上不斷自我推翻。過去他身為行政院長時即以非核為政見主軸，堅決反對核能延役；如今面對電力壓力與產業界的減碳需求，卻未見其修正能源組合或重新評估核能角色，反倒默許高汙染的火力機組復活，坐視麥寮電廠再度重啟。

更諷刺的是，賴總統也曾宣稱「不會讓缺電問題發生在我們手上」，實際卻是以限電預警為常態、以開煤機為應急，不願面對能源現實。若以其過去對非核立場的堅持來看，今天的能源政策已完全背離其理念，卻未見道歉、說明或政策修正，反而以行政手段維持政治表象，掩蓋轉型失敗的本質。

在此背景下，輝達執行長黃仁勳針對台灣能源政策提出了重要建議。他強調所有能源形式，包括太陽能、風能及核能，都應該被視為投資對象，且不應被汙名化。黃仁勳指出，能源供應的穩定性對於科技產業至關重要，尤其是在人工智慧和高效能運算日益發展的今天，能源需求將持續增加。

黃仁勳的觀點，反映了國際科技領袖對於能源多元化的高度重視；他認為台灣在推動能源轉型的同時，應該保持開放的態度，積極投資於各種能源形式，以確保能源供應的穩定性和可持續性。這樣的策略不僅有助於實現淨零排放的目標，也能夠支持台灣在全球科技產業中的競爭力。

企業領袖的務實，與政客的顢頇形成鮮明對比。當政治人物將氣候政策視為選舉資產、將能源選擇化為政黨忠誠測驗，不但違背科學，也毀壞人民對法治與民主的信任。賴總統若真心認為淨零是一場世代正義的戰爭，那麼就必須以足夠的誠實與勇氣，面對過去立場的問題並修正錯誤，真正導向以公平、透明與實證為基礎的政策決策程序。總不要等到外國投資人因電力不足而撤回在台投資，使賴總統成立的「國家氣候變遷對策委員會」顏面盡失、證明二○五○淨零只是另一個失落的政治口號，才懊悔不已吧！