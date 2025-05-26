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黃仁勳風潮對地緣政治的啟示

聯合報／ 李斯民／前外領人員（新北市）

日前來台再度掀起「仁風潮」的輝達執行長黃仁勳，十九日在台北國際電腦展發表主題演講，宣告輝達從科技公司轉型為「全球AI基礎建設公司」，並公布輝達海外總部將落腳北士科，「我們不僅為世界打造超級電腦，我們也要為台灣建造首台AI超級電腦；將攜手鴻海、台積電、國科會，為台灣打造AI基礎建設」。此舉對台灣未來乃至台美中政經發展有重大意涵。

當前美中科技戰與貿易戰相互交織且戰火日熾，競逐戰略科技優勢為問題核心，晶片與AI當為雙方談判的重要籌碼。若美中持續零和鬥爭，勢將走向科技脫鉤與供應鏈斷鏈，世界政經局勢將更形危殆。

偉哉仁勳，他當深知正在走鋼索。在產業界一片對於川普政府的阿諛奉承聲中、在美國對晶片的出口管制措施不當，導致輝達失去了在中國市場的主導地位時，他直言不諱「總而言之，出口管制是失敗的」；在國內外政經學界一再示警台海情勢日益緊張之際，他加碼投資台灣，以具體行動及堅定言語力挺台灣，讓中美乃至全球科技產業鏈更加信賴、甚至依賴台灣。有了護國群山，台灣只要路不走偏，當可行穩致遠。

他或許力圖讓「看不見的手」（市場機制）與「看得見的手」（各國政府及跨國機制）有攜手的機會，追求產業與國家經濟共榮的境界，或至少讓「看不見的手」不會無端遭受到「看得見的手」的毒手或掣肘。

他還或許試圖讓「非紅供應鏈」（美國為首）與「紅色供應鏈」（中國為首）有鏈結的機會，共同追求讓全球科技產業鏈共生共榮，讓政經體制迥異者找到共存相容的空間，或至少在非軍用晶片領域有合作機會，不會脫鉤斷鏈導致世界一分為二，甚至烽火連天。

堅信不斷創新價值、追求互利共贏、堅持良性競爭與善意互動，淬鍊出良性循環的成功模式與底氣，讓他具有超越一般經商者的智慧謀略與挑戰現實框限的勇氣。期待更多輝達的出現，讓AI機器人的精確巧手與「超人」的回春妙手一同聯手。

科技文明的發展應超越狹隘的國族利益，更不應淪為地緣政治對抗的工具，才能真正維護人的價值與增進人類永續、和平與發展。台灣應自我期許定位為東西方溝通的橋梁，在美中之間扮演「柔性平衡」的關鍵角色，不應淪為「大國對抗的前沿」，至少不淪為強權鬥爭的工具。

台灣應走中道路線，鼓舞輝達與台積電等國際企業以科技推動「和平晶片」，加強與合作夥伴以晶片及貿易共同促進和平繁榮，除有助化解美中之間日益加劇對立的困境與危局，更能防止全球價值鏈斷鏈，從而促進世界和平穩定與發展。

黃仁勳 輝達 地緣政治風險 AI

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