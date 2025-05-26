聽新聞
0:00 / 0:00

從川普現象看權力背後的神話與笑話

聯合報／ 吳仁麟／三意學校校長（台北市）

川普上任迄今，沒有重新恢復美國的大榮景。但他說得比任何一位總統都多、都快。

這些發言，在許多美媒眼裡是笑話，在川粉眼中卻是神話。而這正是當代政治最弔詭也最可悲的現實縮影：權力，是一部神話與笑話製造機，而它製造什麼，取決於誰在講台上、誰握麥克風。

也就是說，同一個語句，既是笑話，也是神話─關鍵是誰在說、誰在聽。在政治世界裡，神話把荒謬變成信仰，笑話把信仰變成荒謬。

過去國民黨政權把「反攻大陸」當作神話，到處是相關戰鬥文宣、教育洗腦、每日播音；等到民進黨上台，台灣人聽到「光復大陸」這四個字只會笑。

而如今民進黨把「台獨建國」當作政治神話，用來凝聚主體意識與價值認同。但在中共眼中，這是分裂國家的笑話，你敢台獨我就武統；而國民黨也將其當作民粹迷思，甚至戲謔為選舉伎倆。

笑話與神話的界線不在語句本身，而在敘事權力。從歷史長河看，今日的笑話，可能是明日的神話起點；而今日的神話，也可能是未來世代的經典笑柄。

川普像是一道後現代政治風景：他穿幫，他自大，他說謊，但他不會崩潰。他打破了政治語言的神聖性，也正因此，他讓政治語言「再也無法被神聖化」。這樣的政治人物，反而讓一種新的政治神話產生。

當理解權力如何創造神話、如何壓抑笑話，我們才會真正理解民主的力量。一個健康的社會，笑話應該能質疑神話，而神話也必須禁得起被笑話鞭打。

美國 神話 權力 川普

延伸閱讀

王爺公顯靈！柯大堡吐真實經歷

大法官巴瑞特缺席 最高院4:4票阻設首家「公立宗教學校」

虎頭列車驚喜登場 新北祈福列車最終回繞行新莊廟街

美債價格崩到入土⋯怎麼「套著配」才舒服？郭哲榮慘遭揶揄

相關新聞

2050淨零 走向必敗邊緣

在全球力拚二○五○淨零的浪潮中，台灣提出淨零排放路徑圖，誓言將能源轉型納入國家治理核心。然而，當我們回頭檢視民主制度與法...

和平是談出來的 不是罵出來的

拜讀劉宗夏先生〈備戰才能避戰？把頭藏在沙坑〉一文，其中提到「民進黨很喜歡用『備戰才能避戰』這個理論來洗腦台灣人以及他們的...

從川普現象看權力背後的神話與笑話

川普上任迄今，沒有重新恢復美國的大榮景。但他說得比任何一位總統都多、都快。

黃仁勳風潮對地緣政治的啟示

日前來台再度掀起「仁風潮」的輝達執行長黃仁勳，十九日在台北國際電腦展發表主題演講，宣告輝達從科技公司轉型為「全球AI基礎...

科技‧人文聯合講座／不要人云亦云

最近我和一位資深工程師聊天，他說他向來不會人云亦云，對很多說法都會存疑，我覺得他的說法非常之對。我們現在處於一個資訊爆炸...

打壓哈佛 動搖美國高教根基

美國國土安全部廿二日宣布，終止哈佛大學「學生及交流訪問者計畫」的認證，意味著未來哈佛不能再招收國際學生。據哈佛統計數據，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。