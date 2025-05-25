學生參與制定規範 減少摩擦

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，引起一些高中生抗議，並在教育部前靜坐宣講。但另一方面，許多老師則認為這是正面措施。因為讓孩子長時使用手機和沉迷社媒，不僅可能導致親子衝突，師生也常因此發生齟齬。

法國從二○一八年起就實施「為學生創造無干擾學習環境」政策，禁止中小學生在學校使用手機。多數學校表示，實施後產生不少正面效果。譬如：一、學生更容易集中精神聽課、參與討論，課堂秩序明顯改善；二、降低學生在校內偷拍、傳播謠言的機會，減少網路霸凌行為；三、改善人際互動，增進社交能力，培養學生自律觀念，有助未來生活與職場發展。

個人以為，可行性的政策如下：

一、政策須有可預期性，能清楚、明確的規定保管流程與時間。依年齡或情況彈性調整，可因學習用途或在緊急狀況下短暫使用。

二、設置標準化收納工具，如使用上鎖及有編號的收納裝置等，避免混亂與遺失。每部手機有固定位置與學生編號，增加可追蹤性。

三、除了學生，也要與家長有效溝通，取得他們理解與支持。同時讓學生參與制定規則，再加上定期回饋與檢討，學生與家長的接受度與配合度定會提高。

四、訂定懲處與補救辦法，對於學生偷帶備用機，或交出不用、損壞的舊機以躲避保管規定，需有清楚規範；若手機因管理疏失而損壞或遺失，也應有合理補償辦法。

希望教育部能擇「善」固執，扛起責任，有效溝通，讓校園成為學生能更專心學習、老師能更有效教學，整體教學氛圍走向更健康、正面的所在。