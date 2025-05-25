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強勢禁止不如誘發學習動機
網路使用的便捷性已到無遠弗界的地步，教育部修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，引發學生團體的反對是可以想見的。
個人以為，要求學生專注課業而訂定強制的規範統一管理，後續衍生的故障遺失、彼此炫機比較，或因而「延誤要事」等問題，責任歸屬與師生對立徒增困擾。與其如此，倒不如設計課程，誘發學習動機與專注力，令其自動放下手機方為上策。但說是簡單，實際執行未必容易，筆者願提供個人經驗與讀者分享。
以筆者的體育課為例，通常一開學我便會與學生約法三章，當有時效性或嚴重性非得使用手機時，請離開教室或集合地點授課場域，勿影響課程進行，盡快把該連絡的事完成回來上課。也曾發現違規使用的情形，這時便會請該生出來示範，或壘球傳接、或桌球正反手推擋、或拳擊攻防對練…利用課程安排迫使他不得不專注學習，久而久之也就忘了手機。
由於運動競賽過程中的突發性與不確定性，讓體育課程的設計更變化多端。
相較於某些枯燥乏味卻又必須嫻熟的專業課程，基本素養若未能鞏固進階課程難以銜接，任課教師就必須多費心思了。
尊重學生的自主能力，培養學生自動自發的精神，設計課程令其專注其中，我想會比硬性的條文規範更來得人性化。至於下課後因無實質的約束力，毫無節制的過度使用，手機成癮影響日常生活，導致與家人間的衝突才是更值得探討的話題。
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