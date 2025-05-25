大屋頂下／從台獨黨綱到可談併購 大象遁形 恐龍逛大街

賴清德就職一周年，是以大罷免對三十一席國民黨立委完成了第二階段連署、並以檢調全面介入而可能封殺了國民黨所有的反制罷免為最輝煌顯赫的政績，這是他就職周年贈與國家的黑色獻禮，並為未來三年的政治氛圍定調。

大罷免是「台獨」與「獨裁」的複合體（將立法院及在野黨的民主制衡都指為「中共同路人」，要全殲反對黨與終結政黨政治）；未來三年，台灣仍將在賴清德的「雙獨複合漩渦」中震盪翻滾下去。

話且從五二○前夕說起。賴清德拒絕出席五月十七日的世壯運開幕式。五月十六日上午，待得知黃仁勳參與聖火儀式，慌不迭又派蕭美琴蹭席，並公然謊稱「蕭決定出席前並不知黃會出席」。醜態畢露，狼狽萬狀。

同理，四月九日賴清德宣示贊同「脫中入北」，不料，一個月後又甩鍋說這不是他的主張，而是學者的見解，接下來又說「布局全球包括中國／不會把雞蛋全放在美國籃子裡」云云。也是狼狽萬狀，丟人現眼。

小事從世壯運出不出席（其實非小事），大事到「脫中入北」（國政脊樑，當然是大事），都是出爾反爾，顛倒反覆。是非何在？廉恥何在？

賴清德的根本問題仍在一直未能確立國家定位。他明知台獨無出路，卻耽溺於玩弄台獨邊緣路線；但他又極力攀附中華民國，卻因人格破碎，得不到對岸及台灣內部的信任。

「脫中入北（美）」就是新版台獨論述。

此說雖經賴清德不斷補綴，但其主體思維仍是：台灣在政治上與經濟上皆與中國脫鉤，在政治上及經濟上皆外包給美國。

龔明鑫赴美，居然代表賴清德公開宣示「促使美國再度偉大」為我們的國家宗旨，駭人聽聞。

為何跪美舔美到此地步？因為，台灣若要準備面對兩岸戰爭，就要設法抱住美國；但若要營造兩岸和平，就要穩住中共。

賴清德大玩台獨，穩不住中共，遂致一面倒向美國。

賴清德說，他將中國定位為「境外敵對勢力」，是因中國文攻武嚇，所以他是出自「不得已／不得不」。但是，賴清德似乎首應自問是不是台獨？你若是台獨，異地而處，會不會也使中共的爆烈對應「不得已／不得不」？

賴清德又說，中共文攻武嚇，「自然而然，台灣在美中對抗當中，沒有左右逢源的空間」。但是，賴清德不妨試試，你只要說清楚「不獨／不統／不武」，再看看中華民國在美中對抗中有無「左右逢源的空間」？

別只要中共「正視中華民國存在的事實」。應先問自己：台獨置中華民國於何地？

其實，賴清德並非不知中華民國體制對台灣的保護與制約。最近外交部、陸委會稱，開羅宣言及波茨坦公告確認了中華民國對台灣的主權，即是拋棄了「台灣地位未定論」，甚至連四一九綠營凱道集會也宣稱要「拿回中華民國神主牌」。事態演化至此地步，不啻已將綠營自「台獨黨綱」以降的整個台獨論述體系確認為完全是一場自欺欺人的騙局而已。

兩岸議題本來是賴清德慶節談話中的大象。但跌破大家眼鏡，賴清德在周年談話中居然大象不見了，卻是在前夕發表「併購論」，大象遁形，恐龍逛大街，形同放話，甚至簡直是對中共投石問路。尤其震動視聽的是，陸委會竟同日隔海勸告中共在五二○談話後勿再軍演，難道這是宣示賴清德已「迎風轉型」？

此論普遍被解釋為「大公司可以併購小公司，可由大公司開出條件」。「併購」是比喻，政治語彙就是「統一」，意即「中國可以統一台灣，可由中國開出條件」。郭正亮甚至謔稱，賴清德已從「務實的台獨工作者」變成了「務實的統一工作者」。此說至少有幾點可議：

一、賴清德既公開倡議「開出條件／可談統一」，則藍營的基調「不統／不獨／不武」「一中各表」，其實遠較此溫和漸進，賴清德有什麼理由徹底反對？何況，「併購論」主張的是「被統一」，而不是「互統一」。這無疑是歷屆直選總統所提出的最激烈的「統一論」，比李登輝的「國統綱領」還要激進。國統綱領主張漸進的條件與程序，併購論則像地攤買賣一般直接喊價。併購論既出，兩岸的政策辯論還能有任何言論禁忌嗎？（你看他們把區桂芝欺辱到什麼地步！）

二、賴清德要中國開條件。中國的條件是「一國兩制／和平統一」，則賴清德願不願如九二年香港談判一樣，與中共當面辯論這個條件？讓兩岸人民及世界都來見證與評判這場辯論的是非。或者，如果中國開出的基本條件是「民進黨先公開放棄台獨主張」，然後再來談進一步的議題，則賴清德能否公開承諾他願意先從廢除或凍結台獨黨綱做起？亦即承諾先從「不搞台獨」做起？

三、賴清德既主張兩岸進入「併購論」的討論或談判，則還有什麼理由用大罷免如此激烈殘暴的手段來毒害立法院及在野黨的民主制衡？其實，這些制衡力量並未主張「被併購／被統一」的兩岸激進方案，只是對立院調查權、總預算、府會權責制衡、能源政策等提出相對主張，賴清德卻一概將之打成「中共同路人」；但如今賴清德的「併購論」已被指為「最大尾的中共同路人」。準此，這場以屠殺「中共同路人」為號召的大罷免還有什麼胡作非為到底的正當性？

賴清德的「台獨＋獨裁複合漩渦」，是用「獨裁」製造一個納粹化的「台獨」社會，再用「台獨」來支撐他的「獨裁」統治。試問：如果今日的賴清德治理真正能堅守自由及民主，大家想一想，能夠出現「脫中入美」這樣的國際戰略嗎？能夠公開主張「以促成美國再度偉大」為我們的國家宗旨嗎？能夠不斷在台獨與中華民國之間玩弄台灣嗎？能夠以中國為「境外敵對勢力」，公然與十四億中國人為敵嗎？能悍然廢止核能，以九十％的火力發電來支撐能源嗎？能操作「東廠大法官」判定廢止死刑嗎？能讓「使台灣成為世界AI中心」的口號，透過「非紅供應鏈」的謊言，突然轉變成「台灣投資美國隊／協力美國成為世界AI中心」嗎？說到底，台灣能主張以「併購論」來解釋並處理兩岸關係嗎？

由此觀之，賴清德的主要病症是在獨裁，亦即在納粹化的反民主與假民主。他若護持真民主，真正讓民意充分且自由地相激相盪，台獨就絕不可能成為民主的選擇。

未來三年，台灣還要在賴清德的「雙獨複合漩渦」中震盪翻滾下去嗎？