當大學生「翻轉」葉次長

經過一個多月後，教育部次長葉丙成終於致歉並刪除臉書貼文。葉次長涉嫌洩漏性平個資，教育部表示將召開性平會調查此案。媒體報導，促成此案得以「翻轉」的關鍵之一是前兩天一名中央大學男同學，在校內演講現場直接嗆聲砲轟葉次長，這可能是早些年以「翻轉教育」為人所知的葉教授始料未及的一個戲劇性發展。

身為一位中大教師，我的心情既欣喜又複雜，希望藉此分享我對此次「翻轉」事件的一些看法。

首先，我沒有教過也不認識這位學生，但非常肯定他的言行，勇於實踐他對公共事務的關心與政治人物的監督；但另一方面我也好奇，這名學生的表現是特殊個案還是普遍現象？目前一般大學生是否有意願或是能力敢如此挑戰權威？進一步來看，這次一位大學生「翻轉」了葉次長，是否有助於我們審慎思考高等教育，尤其是通識（博雅）教育的內容與走向？

ＡＩ興起對於人類社會帶來的巨大衝擊無庸置疑，高等教育更是首當其衝，但這是否意謂大學生就要因此放棄其他知識的學習？早年，大學科系的當紅炸子雞是理學院（物理、化學、數學），後來工學院（機械、化工、土木）引領風騷，近年來則是資電學院（電機、資工、光電）成為首選，電腦、網路、人工智慧等新科技更是日新月異地重塑就業生態與社會樣貌。

但有趣的是，超過半個世紀以來，我們依然必須反覆思考「人權、隱私、自由、平等、分配、正義」等問題，君臨天下的ＡＩ可能只會讓這些問題更複雜難解。面對此一局勢，大學生該如何認識這些問題的本質和影響，通識教育又該如何因應？

當學生沒有機會修習法律、社會學、經濟學、政治學等基本核心課程，他要如何了解現代社會的運作、官僚體系的本質、權力和權威的合理界線，又如何敢於嗆聲教育部官員？一味擁抱ＡＩ技術或是程式語言，學生是否有能力看穿「官官相護」和「作秀網紅」的假象？以ＡＩ之名包裝的各種專業課程又會如何稀釋通識（博雅）教育的內容與理念？

今天是中央大學畢業典禮，「翻轉」事件可能是熱鬧校園中諸多學生和家長的討論話題之一，期盼校方高層以大學自主的高度平心看待這起事件，以多元包容的氣度肯定學生關心公共事務的言行與勇氣，以全人教育的向度耕耘通識（博雅）教育的走向，中大勢必會獲得各方的肯定與支持。