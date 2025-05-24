高層違法若全身而退 怎要求基層

近日發酵的台大舍監性平案件中，教育部次長葉丙成疑違反性平案件保密義務介入案件，並於卅一萬人追蹤的個人社群發言導致當事人個資洩露達一個月，這不僅涉及學生權益與校園制度，更凸顯官員是否依法行政、教師是否恪守性別平等與保密原則。

根據《校園性別事件防治準則》第二四、二五條，處理性平案件的相關人員都有保密義務，違者須受罰；另依《刑法》第一三二條，公務員洩密可處三年以下徒刑。葉丙成身為政務官，疑未恪守保密義務且不當介入案件曝光後，兩次於社群發表以「師長關心學生」之名置換其恐已觸法行徑，混淆視聽，造成當事人傷害。

對受害者而言，這是一場「小蝦米對抗大鯨魚」的對抗。她面對的是握有行政資源、社群影響力與高教人脈的政府高層，她在社群平台孤立發聲求助長達一個多月，才換來路見不平的中央大學同學手持「作秀網紅」四字大聲質問葉丙成，扭轉局勢，這群大學生的聲音才被社會聽見。

此案一出，令許多基層教師震驚。性平保密義務早已在校園中廣泛宣導，是現代教師的基本法律常識。有承辦性平業務的行政教師表示：「這一舉動簡直是對校園性平體制的一記重擊。對我們這些嚴格遵守規範、謹慎處理每一案件的基層教師而言，格外諷刺。」

近年來，基層教師積極參與研習，持續精進教育法律素養；教育部次長理應對相關法規更加熟稔，卻在被質疑觸法、引發社會譁然後，僅以「只是關心學生」作為推託之詞，令基層教師難以接受。

近年亦有許多律師投入性平與霸凌調查，協力與學校教師合作建立專業、公正的調查機制。但台大舍監案與葉丙成次長的爭議，恐讓外界對努力推動校園法治的教師與律師貼上「官官相護」、「師長洩密」的標籤。

葉次長涉嫌違反保密義務、洩露當事人個資並造成實質傷害事件，教育部與行政院不能選擇性視而不見，應依法追究責任，主動將案件移送法辦，還受害者一個公道，也才能重建社會大眾對執政的基本信任。若教育部對此違失選擇視而不見，或僅以失信於民的報告敷衍了事，將嚴重侵蝕制度的公信力，令長期守法的基層教師與投入教育法治實務的律師們深感失望，也將重創教育部近年來努力推動的校園法治形象與威信。

相關法律網就此新聞解析亦指出，本案行為人有洩漏性平案學生身分之嫌，檢察官不妨剪報依法啟動偵辦程序，應不必等他人告發。

社會大眾及教育工作者應引此次葉丙成次長之事件為戒，切記不當介入性平案件且洩露當事人個資，這是觸犯刑法的大錯，不是善意的小錯。

如果民進黨真心回應學生們的聲音，應「不護短、不袒護高官」誠實面對錯誤，才是重建信任的第一步。過去勞動部謝宜容事件所引發的民怨至今未平，若民進黨再次選擇護短與迴避，只會加速中間選民與年輕世代的流失，加深民意撕裂，動搖政府執政的根基。