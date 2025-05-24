國安簡報只剩下政治收攬？

賴總統五二○就職周年演說提到，希望透過「國安情勢簡報」邀請在野黨主席共同對話，化解當前朝野對立的政治氛圍，引發各界關注。總統府昨天表示，由於國安簡報是為我國首次，為求慎重並嚴謹相關作業，賴清德已責請總統府秘書長潘孟安負責前期溝通協調。

其實當前台灣社會分裂、兩岸兵凶戰危，原因為何，可說是路人皆知、不言可喻。數家民調顯示，賴清德執政周年在兩岸關係層面備受質疑。在野黨多次痛批，賴清德執政一年，對內鬥爭、對外無能，造成兩岸瀕臨戰爭邊緣。

賴總統十三日接受「日本經濟新聞社」專訪表示，若兩岸真的擦槍走火變成全面性戰爭，也是中國假借擦槍走火有意為之，有問題的不會是台灣。以上談話即可看出，賴清德就職迄今，非但無法提出兩岸和平方案，更一再使用「反中、抗中」各種手段刺激北京的諸多挑釁言行，導致兩岸關係惡化，並無反思之心。

美國「外交政策」網站先前刊出戰略學者專文：「川普應該約束台灣」，文中指出賴清德上任後不斷強調台灣獨立地位，已激怒北京；「外交事務」十五日刊登華府智庫專家文章：「台海爆發戰爭的風險很高，而且還在升高」為題明言，北京已視賴清德為「兩岸和平摧毀者」、「戰爭煽動者」，皆是有其論理根據。

「華爾街日報」廿日報導，美國與印太廿多個盟邦高層軍官，近期在夏威夷集會，印太司令帕帕羅特別提及，中國去年在台灣周邊軍演頻率和規模，並非單純演習，已是「演練」。帕帕羅示警中國侵略威脅升高的訊息，賴總統及國安高層，是否仍然無感？

針對賴清德就職周年演講內容，大陸國台辦表示，台灣領導人堅持台獨分裂立場，雖宣稱願意在「對等尊嚴」前提與大陸交流合作，企圖在「新兩國論」基礎上恢復兩岸協商的兩面手法，是了無新意、注定失敗。以上國台辦的批評透露出，未來賴政府如仍以「境外敵對勢力」看待大陸，並繼續推動「脫中入北」、「否定漢族人口」等去中國化政策，則未來三年，兩岸恐仍無對話機會。

呼籲朝野和解並化解政黨對立，邀請在野黨主席參與「國安簡報」，不能只是政治的收攬作為。如果賴總統真有心並期盼國人團結，就該立即終止大罷免的推動，此外亦應停止全國「中正路改名」、「移除蔣介石銅像」等易造成族群衝突的政策施行。

至於如何突破兩岸關係困境，也不是賴總統口頭提出的「大小公司併購說」，就可輕易打發國人，蒙蔽國際社會；而是必須做出具體的兩岸和平動作，開放兩岸學生、學術、文化、觀光及經貿各種交流，並停止對陸配、陸生的歧視，才是令人信服作法。

簡言之，當前台海情勢高度緊張、國內朝野關係緊繃、政府施政不佳，解決上述問題的戰略作法，並不在「國安簡報」，而是賴總統願意展現更大的國際格局，亦即未來重新開啟兩岸對話，才是台灣安全與亞太和平關鍵所在。