台積電不屈服川普 賴政府呢

日前台積電亞利桑那子公司致函美國商務部，表示若美方對進口的半導體生產設備徵收關稅，可能會危及許多已經宣布或正在研擬的計畫之商業可行性。台積電此舉，展現出不屈服於川普「關稅霸凌」的氣度。對照中國大陸日前發布的「中國不跪」短影音，個人認為，這場經貿大戰，是七十七億人口與三億人口的抗爭，美國總統注定要吞下敗戰，理由很清楚：各國彼此之間的貿易量，遠比各國對美國貿易量高。

從四月二日至今，多數國家並沒有屈服於美國的霸凌，而是透過區域經濟整合集結在一起，來對抗川普關稅政策。個人認為，台灣「只懂親美」的經貿戰略要踩剎車，五個理由如下。

一是美國對台灣貿易赤字是來自美國官民上下一體揮霍成性，台灣人民犧牲其健康、時間、環境資源，生產各種商品供美國人消費，川普政府不感激台灣政府與人民的付出，反倒批評台灣是小偷，偷走屬於美國人的財富，這種得了便宜還賣乖言論，不值得台灣尊重。

二是這些年台灣開放美牛與萊豬進口，同時加購許多不是台灣需要的防務武器，但美國始終沒有啟動真正的ＴＩＦＡ談判，讓台灣許多產品輸入美國要課高關稅，不利台灣產品在美國競爭。加上美豬進口後居然要求台灣不能標示產地，讓消費者無從判斷避開食用美豬。

三是各國面對關稅大戰，紛紛採取結盟策略。加拿大與墨西哥兩國目前站在同一戰線，兩國都是CPTPP會員，未來可聯合其他成員國如日本、澳洲、紐西蘭、新加坡、汶萊、越南、馬來西亞、英國一起對抗川普政府。台灣於二○二一年申請加入CPTPP卻始終未果，「只懂親美」恐不利台灣加入國際經貿組織。

四是ＥＣＦＡ的早收清單部分產品可能會進一步取消。台灣與大陸的貿易往來，台灣一直是順差，其中早收清單五百多項產品讓台灣人占盡便宜。蔡英文在野時說執政後要廢掉ＥＣＦＡ，但執政後悶聲不敢廢，繼續享受順差帶給台灣的經濟成長，但其親美行為還是激怒大陸，因此被取消部分產品免稅，讓台灣經濟受到一定打擊。目前賴政府的種種親美措施，倘若再次激怒對岸，早收清單剩餘產品若再取消，對目前台灣經濟勢必雪上加霜。

五是台灣會成為經貿孤兒。川普關稅大戰東協各國也是重災區，大陸主席習近平四月陸續訪問越南、馬來西亞、柬埔寨，與ＲＣＥＰ會員國站在同一戰線，共同對抗川普霸權。ＲＣＥＰ是亞洲另一大區域經濟體，若台灣能在美中之間平衡，是有機會運用ＥＣＦＡ平台加入的，但賴政府一再激怒中國大陸，讓台灣對ＲＣＥＰ無門可進。

蔡政府時代美國萊豬硬是讓國人吞進去，賴政府上任不到一年，美方連一毛補助都不給就強押台積電赴美設廠，嚴重影響台灣未來出口產值。川普關稅戰對台灣課徵卅二％關稅，雖然暫緩，但再次證明美國的不可靠。賴政府執政一年來，經貿ＦＴＡ績效是一片空白，「只懂親美」的經貿戰略若不踩剎車，只會讓台灣政治更孤立、經濟更蕭條、國防更不安。