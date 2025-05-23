比照港日 立危駕特別法

五月十九日下午新北市北大國小旁的路口，七十八歲老翁駕駛小客車超速闖紅燈闖學校上放學交通管制區，衝撞學生與路人，共造成三人死亡十二人輕重傷的重大事故。老翁被控是累犯，曾於五年前衝上人行道撞傷母嬰二人，也常交通違規。

本案尚不知將來追訴結果如何，對照層出不窮的案例，除了酒駕犯罪現在已受到社會各界的重視，其他危險性、惡質性的道路交通行為造成的傷亡更多，對於交通安全影響更為重大，但我國現行法律規範不足，駕駛人無所警惕，不能維護道路交通安全。

聯合報一一一年五月二日新聞：「蔡姓男子開車闖紅燈撞飛騎機車的許姓夫妻，造成一死一重傷，一審判刑十個月，家屬控訴蔡僅願賠償四十萬，還要求分期。檢方上訴；臺灣高等法院高雄分院認為蔡男無和解誠意，犯後態度不良，改判一年十個月。判決指出，蔡男二○二○年九月廿二日晚間九時許，開車行經高雄市楠梓區加昌路、瑞屏路口，以七十至八十公里時速闖紅燈，許姓夫妻被撞飛，許男頭部重創，送醫撿回一命，後座的妻子傷重不治。」

該案係依刑法的過失致死罪判決，就算高等法院認為蔡男無和解誠意、犯後態度不良，也只改判一年十個月。若發生在日本，其法律明文規定，「忽視紅燈或其他號誌且有致生重大交通危險的駕駛速度之行為」致人於死者，法定刑一年以上二十年以下；香港的道路交通條例第三十六條：「任何人在道路上危險駕駛汽車引致他人死亡，即屬犯罪。經循公訴程序定罪，可處第五級罰款及監禁十年。」其法律規定的犯罪構成要件都很明確。

在台灣駕車肇事致人死亡，通常以刑法第二七六條過失致死罪判決，很難符合第二七一條殺人罪或者第一八五條公共危險罪的構成要件。導致輕判結果不符公平正義，引發民怨。

類似案件期以他山之石，盼望國人重視，完善立法，以維護道路交通安全。可參考日本在二○一三年制定道路危險駕駛致死傷處罰特別法，該法律係將危險駕駛致人死傷的罪行，特別立法處罰。日本危險駕駛如嚴重超速、闖紅燈、酒駕、無照駕駛等抽象危險犯的較輕微刑責規定在「道路交通法」，若因而致人死傷則以「駕駛汽車致人死傷處罰法」特別規範其嚴重刑責，跳脫在「刑法」中規範。

香港以「道路交通條例第五部｜交通罪行」的刑事處罰，統一規範道路上的危險駕駛行為，包括抽象危險犯、具體危險犯、結果犯等，主要條文在第三十六、三十六Ａ、三十七條等，亦可供參考。