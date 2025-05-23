下修換照年齡 也要交通配套

三峽的高齡駕駛橫衝直撞，造成了三死十多傷的慘劇。看到如此令人心碎的車禍，身為常常接送孩子的我也不禁掉下眼淚。

目前由於肇事的余姓老翁尚在醫院治療中，意識狀態仍待觀察，外界也不清楚他為什麼會這樣開車。但交通部已在事發之後火速公布高齡駕駛修法，即將把換照年齡下修至七十歲。雖然交通部強調，「從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」，但仍引起一些爭議。

台灣即將在今年進入超高齡社會，高齡駕駛只會愈來愈多。如何在兼顧行人安全與高齡者人權之間尋求平衡，是需要審慎思考的。如果修法後政府沒有適當的配套措施，讓高齡者喪失他們出遠門自由行的權利，這絕不是鼓勵長者多一些社會參與的物理治療師所樂見的。

首先要討論的是高齡不一定等於危險駕駛，有些年輕初學者更是都市叢林的小白兔。記得我在美國擔任物理治療師的時候，有位高齡九十五歲的老翁，每天自己開車來我們醫院附設的老人獨立生活中心上課。他頭腦清楚反應靈敏，常常喜歡唱歌劇給我聽。這樣的社會活動參與可以預防失智失能，所以他的家人都鼓勵他來參加活動。而我們則是提醒她要小心慢慢開車。所以駕駛能力不一定跟年齡成負相關，而是跟行動能力與心智能力有關。因此，只要有適當時間的完善檢查，高齡駕駛不見得比年輕人危險。

此外，下修換照年齡，也必須要有足夠的配套措施，比如說交通津貼，或是足夠的公共交通工具。交通津貼在許多城市有，但許多老人不太會用，子女回家可以教他們使用。至於公共交通工具，除了大都會有捷運外，偏鄉公車可能還是很少班次，必須由政府單位想辦法補助經營才行。

我有位學生他的父母親住在偏鄉，上次碰面就提到：以前坐公車來台南非常方便，這幾年公車路線一直被刪掉，讓他們來都市看醫生好不方便，必須開車或叫車。所以政府如果馬上下修換照年齡，可能使中南部偏鄉銀髮族失去自由行的權利。

最後，要提醒銀髮族：吃老要認老。如果在例行健檢發現自己的視力或反應力變差不適合開車，應該主動詢問醫師，騎車或開車是否有危險，以免成為危險駕駛。我們醫療人員在開病例會議時也會建議，有體況的病患暫時不要騎車或開車，以確保大家的安全。