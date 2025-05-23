非核家園變空汙火燒島

核三廠二號機除役後，象徵台灣邁入「非核家園」新時代。這項政策雖具有政治意義，卻也讓能源現實的隱憂全面浮現：火力電廠全面加壓、空汙飆升、電價上漲、產業用電風險升高，整體能源轉型正面臨嚴峻挑戰。

根據中央調度數據，核三廠除役當日，燃煤、燃氣與燃油發電佔比高達百分之九十二。同周傳出興達電廠深夜啟用備用機組、中火火力全開，與政府標榜的綠能減碳形成強烈反差。各界質疑，政府白天談綠能、晚上靠燃煤，綠色承諾形同口號。

立法院日前推動「二○二八無煤中火」決議案，要求台中電廠逐年減煤，以降低中部空汙衝擊並實現減碳目標。然而行政部門回應消極，執政黨亦未展現協商誠意，朝野協商最終破局。這反映出我國能源政策缺乏前瞻與共識，更無法超越政黨利益，回應人民對空氣品質與用電穩定的基本訴求。

台灣力求成為「ＡＩ科技島」，但電力、算力與人才缺一不可。目前卻是基礎電力搖搖欲墜，民生偶有跳電，產業用電更如未爆彈。沒有穩定可靠的基載電力作為支撐，所謂淨零轉型與科技創新，恐怕終將淪為空談。

更值得警惕的是，綠能產業在政策庇護下日益浮現結構性弊端。以台南綠能貪瀆案為例，前市府官員與光電集團共十五人遭起訴，涉案金額高達九十一億元，手法包括假租地、假農作、假資料，藉變更地目大肆圖利，暴露審查流於形式，監督機制失靈的沉痾。不只南部，苗栗、雲林等地也接連爆出補助挪用與圈地爭議，部分業者更被質疑業績灌水、資金外逃，引發金管會與廉政署聯手調查。

同時間，國際能源政策卻出現劇烈轉向，德國在重新檢討能源安全與氣候目標後，與法國合作推動小型模組反應爐（ＳＭＲ）與核融合科技；日本、南韓亦積極擴展先進核能，兼顧減碳與電力穩定。全球已逐漸擺脫「非核即進步」的二元迷思，走向務實、科學、多元的能源配置。

反觀台灣，卻仍受限於意識形態，將「非核家園」奉為神主牌。缺乏具體替代路徑，只能靠火力發電苦撐，結果空汙更重、電價更貴，原應推動永續正義的政策，竟成為政商共構的圖利溫床，令人痛心。

能源政策不應成為政黨攻防的工具，而應是全民共同關注的生存戰略。若未訂出清晰的減煤路徑與可行的核能評估機制，火力發電勢將持續擴張，汙染與不信任感同步升高；綠能產業若仍在缺乏透明監督下擴大，恐加深社會對能源轉型的疑慮。

立法院協商破局、火力深夜偷開，並非孤立現象，而是整體能源治理體系出現裂痕的警訊。台灣唯有誠實面對能源現實，科學盤點各類電源配比與成本效益，重啟對核能與先進反應爐的理性討論，方能終止這場包裝過度、執行失衡的能源災難，走出「火燒島」的陰影，邁向真正可負擔、可信賴、可持續的能源未來。