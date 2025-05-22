人情文化 徒法不足以自行

三峽區高齡駕駛車禍案，讓我想到去年同遭高齡駕駛撞死的朋友。常去餐館的老闆，機車外送時於路口遭無視燈號高速衝出的汽車撞飛而死，駕駛為年過八十的地方大老。遺孀與其子說承受不了肇事者動員地方勢力施加的壓力，只好搬離這哀傷之地。畢竟，有些高齡駕駛人常累積了許多資源。

此案帶來高齡駕駛駕照換發是否應提前之議題，交通部提出換發年齡應提前至七十歲，另有觀點認為重點在能力而非年齡；身為基層公務員的我，則要提醒大眾「徒法不足以自行」。駕照的標準重點本應著重在駕駛人認知與控制等能力之檢查，過去採用較高年齡為標準的隱藏原因之一，就是在人情文化下行政往往難以完全公正，許多審查結果事前長官就已經先要求公務員了，程序只是徒具形式。

例如勞動部霸凌輕生案逼出的修法只是表象，其實眾多高官因官官相護文化仍不會因霸凌受罰，我已實際體驗過了；駕照換發理想上應以能力檢查為標準，實際上在官場文化下個人施測將弊端叢生，用較低年齡切割又會傷害能力無礙老人之權益；理想與實際的落差，就是圖利的空間，而高官往往不打算彌補。