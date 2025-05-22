聽新聞
0:00 / 0:00

人情文化 徒法不足以自行

聯合報／ 陳信宏／公務人員（台中市）
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。本報資料照片
台灣已進入超高齡社會，高齡駕駛安全成為重要議題。本報資料照片

三峽區高齡駕駛車禍案，讓我想到去年同遭高齡駕駛撞死的朋友。常去餐館的老闆，機車外送時於路口遭無視燈號高速衝出的汽車撞飛而死，駕駛為年過八十的地方大老。遺孀與其子說承受不了肇事者動員地方勢力施加的壓力，只好搬離這哀傷之地。畢竟，有些高齡駕駛人常累積了許多資源。

此案帶來高齡駕駛駕照換發是否應提前之議題，交通部提出換發年齡應提前至七十歲，另有觀點認為重點在能力而非年齡；身為基層公務員的我，則要提醒大眾「徒法不足以自行」。駕照的標準重點本應著重在駕駛人認知與控制等能力之檢查，過去採用較高年齡為標準的隱藏原因之一，就是在人情文化下行政往往難以完全公正，許多審查結果事前長官就已經先要求公務員了，程序只是徒具形式。

例如勞動部霸凌輕生案逼出的修法只是表象，其實眾多高官因官官相護文化仍不會因霸凌受罰，我已實際體驗過了；駕照換發理想上應以能力檢查為標準，實際上在官場文化下個人施測將弊端叢生，用較低年齡切割又會傷害能力無礙老人之權益；理想與實際的落差，就是圖利的空間，而高官往往不打算彌補。

延伸閱讀

毒理專家批下修換照年齡「懲罰高齡駕駛」 交通部長留言回擊

癲癇發作撞死路人…未來一發病就得複檢駕照 修法草案已過行政院

三峽車禍引高齡駕駛關注 學者：家庭是最早的守門人

高齡駕駛肇事攀升 立委籲加裝ADAS駕駛輔助系統 交通部：3個月研議

相關新聞

陸經濟轉型 民營企業能掙脫鳥籠？

在美中關稅戰的硝煙中，四月卅日第中共第十四屆人大常委會通過「民營經濟促進法」，自五二○起施行。這是中共首次立專法給予民營...

推演美中2035情勢 台需做好準備

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）日前發表《可能定義二○三五年的情境》報告，提出三種可能場景：中國經濟陷入停滯、...

晶片戰一味傾美 不如扮槓桿

ＡＩ教父輝達黃仁勳近日旋風訪台，在台北國際電腦展接受《Stratechery》專訪時指出，美國以為透過禁止向中國出口高階...

人情文化 徒法不足以自行

三峽區高齡駕駛車禍案，讓我想到去年同遭高齡駕駛撞死的朋友。常去餐館的老闆，機車外送時於路口遭無視燈號高速衝出的汽車撞飛而...

好的道路設計才能治本

近日台灣的交通很不平靜，先是在新北市三峽發生一起車輛暴衝導致三死十二傷，無獨有偶，在台南玉井也發生一起車輛暴衝導致一死一...

通學安全 別再讓老師來扛

日前再次發生了震驚社會的重大交通事故，更沒想到就發生在我所服務的學校咫尺之隔，肇事駕駛在放學時段疾駛並衝撞人群，除造成多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。