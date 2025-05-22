好的道路設計才能治本

近日台灣的交通很不平靜，先是在新北市三峽發生一起車輛暴衝導致三死十二傷，無獨有偶，在台南玉井也發生一起車輛暴衝導致一死一傷。兩起交通事故中一起是與高齡駕駛有關，一起則是與癲癇患者有關，交通部隨即規畫三項措施：考照加嚴、違規回訓和換照強化等措施，雖然交通部的反應速度值得嘉許，但除了把重點放在駕駛的能力以外，應該也要思考如果駕駛犯錯了，如何透過道路設計將傷亡降到最低。

去年韓國首爾也發生一起嚴重的交通事故，同樣是汽車暴衝，但發生在人流更多的十字路口，汽車逆向衝撞人行道上的人群，導致九死四傷，為近年來韓國最重大的交通事故之一。此外，近年來在歐洲的恐怖攻擊常用的手法即是以汽車衝撞人群，這種以汽車作為武器的攻擊方式相當難預防，而且幾乎都是發生在市中心人群聚集處或是節慶場合，包括德國、英國、西班牙、瑞典等等都曾是受害者。

汽車暴衝的原因很多，包括駕駛疲勞、年邁、疾病、緊張、酒駕、不熟悉交通法規等，甚至可以做為恐怖攻擊的手段之一，其中有些因素可以透過法令強化而改善，有些則難以預防。但把人行空間設計的更安全，可以在駕駛犯錯或是故意為之時，將行人和駕駛的傷亡降至最低。

這種安全不僅是實質上讓行人被撞擊的機率降低，另一個則是心理層面，讓行人感覺走在人行道上，是被保護而且安全的。

事實上，很多交通事故皆和道路的規畫設計有關，以下為台灣道路規畫設計常見的缺失：

一，缺少人行道：當人行道被占用、過窄或根本不存在時，對於行人而言是最大的威脅，在沒有保護行人的人行道時，汽機車從旁邊高速行駛而過，行人只能自求多福。

二，缺少行人保護設施：人行道或無障礙斜坡缺少路緣石高起（或不夠高）、欄杆或車擋柱保護行人，尤其是現在很多縣市正在畫設的標線型人行道，由於缺少保護措施，讓行人的實質安全和心理安全感皆不足。

三，缺少行人庇護島：在道路較寬的主要道路上一般車速較快，若斑馬線缺少行人庇護島，會讓行人路暴露於被汽機車撞擊的風險，這點對行動緩慢的長者而言風險特別高。

四，缺少自行車專用車道：如果沒有設置自行車專用車道或人行道，自行車騎士被迫騎在車道上時，會暴露在高速行駛的汽機車之間，是非常脆弱而且危險的。

五，不良的十字路口設計：包括汽機車迴轉半徑過大、斑馬線未退縮、駕駛視線被障礙物遮擋、夜間照度不足等，都容易導致汽機車撞擊行人。

人會犯錯，但好的道路設計可以讓駕駛在犯錯時傷亡降到最低，近年看見許多縣市都在積極規畫人行道，感覺台灣行人路權已經在往好的方向邁進了。但看到政府部門在道路規畫設計時，似乎沒有一致的標準，而且很喜歡個案去做改分析及改善，建議交通部門可以多多利用國際上的道路設計研究成果和作業手冊，制定統一的規畫設計標準並且不畏民代壓力勇於執行，讓每一位行人走在路上可以免於恐懼。