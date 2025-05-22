通學安全 別再讓老師來扛

日前再次發生了震驚社會的重大交通事故，更沒想到就發生在我所服務的學校咫尺之隔，肇事駕駛在放學時段疾駛並衝撞人群，除造成多位正在放學的學生嚴重傷亡，也有一位接孩子放學的媽媽不幸殞命。算算時間，好在小學生還沒有出校門，否則後果真的不堪設想。

悲劇發生後，總統以降的官員紛紛致哀，但看到彷彿恐怖攻擊的事故現場，對許多還在擔任所謂交通導護工作的老師來說肯定更加心有餘悸，在各界討論如何改善交通、確保行路安全的現在，身為老師，個人也要呼籲，請政府正視老師擔任所謂交通導護的荒謬。

以此次不幸事件為例，現場就算有老師或家長協助小朋友過馬路，也同樣無法阻止人為災難的發生，原因是不理性的駕駛根本不聽從指揮，因制止、規勸危險駕駛、胡亂停車而與駕駛發生衝突，相信是許多導護老師都有的經驗，過去也曾發生多起老師因擔任交通導護遭到追撞的憾事。

更值得討論的是，老師有指揮交通的專業嗎？指揮交通應該成為老師的工作內容嗎？事實上，教育部就曾多次聲明交通導護不是老師的義務，教育部次長葉丙成多年前就曾疾呼，應由專業人力負起學童上下學安全，讓老師回到教室專心教學。但廿多年來，除了感謝老師擔任志工，對於如何以專業人員取代老師，卻不見政府有何積極作為，以至於台灣的中小學老師迄今仍普遍在擔任交通導護工作，堪稱獨步全球。

在講究專業分工的社會，由非專業人士擔任交通導護，其實是便宜行事，道路規畫、交通安全、指揮交通各有其專業，而老師根本不具指揮交通的專業能力。筆者以為，行政院長不應該「感嘆只能盡力安慰年輕的爸爸媽媽」，教育部更不應該只是協助後續保險理賠事宜，打造符合人本的交通環境、擺脫「行人地獄」的惡名，靠的不是熱心志工與肉身擋車的學校老師，我們需要的是與時俱進的法規、道路規畫，與有公民意識與安全駕駛觀念的用路人。

懇請各級政府負起交通安全的責任，讓老師回到教室裡專心教學，是悲劇後老師們卑微的請求。