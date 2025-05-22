推演美中2035情勢 台需做好準備

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）日前發表《可能定義二○三五年的情境》報告，提出三種可能場景：中國經濟陷入停滯、美國全球領導力動搖、全球信任體系崩潰。報告諮詢美國多家知名智庫的專業見解，包括外交關係協會、布魯金斯研究院、美國企業研究院、蘭德公司等，聚焦識別結構性變化的驅動因素及可能引發的深遠效應。它不是要預測未來，而是要幫助各國理解如何應對多變的未來趨勢，提出預警並採取行動。

第一種情境「中國停滯」，顯示中國的經濟與社會系統正面臨嚴峻壓力。中國發展進入結構性減速階段：人口老化、生產力放緩、不良債務激增、國際孤立，這些問題交織在一起構成長期風險。政治體制的保守性使中國難以作出必要制度調整；過度集權與對企業家的壓制也削弱民間創新。雖然中國軍力持續擴張，但財政緊縮終將限制其軍事野心的規模與範圍。長遠來看將使中國更依賴以對外展示強勢姿態來維持內部穩定，而這種外部強硬可能導致區域緊張惡化。

第二種情境「美國全球領導力動搖」，揭示川普所象徵的單邊主義與交易式外交可能延續數年，甚至成為新常態。不僅削弱美國對聯合國與多邊體制的支持，也導致盟友不安。美國雖仍持續在西太平洋維持軍事部署，但中東、非洲與拉丁美洲將明顯感受到美國影響力的消退。歐洲因對美國戰略與經濟的雙重依賴而難以自立，亞太國家則在中美之間日益感受到戰略兩難。這種領導真空可能為中國、俄羅斯等國提供可乘之機，進一步推進區域霸權意圖。

第三種情境「信任失敗」，則提出科技原本應促進全球信任與效率，如今卻可能成為破壞信任的工具。虛假資訊、社群媒體操控、數位攻擊正在腐蝕社會信任，從經濟交易到政治治理均遭受衝擊。資訊不對稱與誤導將擾亂市場和金融體系，甚至影響國際合作的可行性。

法國智庫蒙田研究所近期也提出《中國二○三五年情境：成功的機會》，探討中國在二○三五年的四種可能場景，包括中國登上世界之巔、中國位居全球領導、國際協調圍堵下的中國，以及中國爆發重大衝突或戰爭。這些場景與ＣＳＩＳ的分析相互呼應，凸顯二○三五年將是決定全球秩序關鍵變革的重要一年。

對台灣而言，上述情境都將直接或間接影響生存空間與國家戰略。台灣必須意識到，無論中國經濟陷入停滯或繼續保持成長，都將伴隨不同的安全與經濟挑戰。若中國陷入長期經濟停滯、內部社會不穩，將增加北京對外採取冒險行動以轉移內部壓力的可能性，包括對台灣採取更激烈手段；若美國的全球領導力動搖，台灣將可能面臨美國在東亞地區軍事與外交的支持力度減弱。尤其在面對中國壓力時，美國的支持將不再是台灣能完全依賴的基礎，迫使台灣必須強化自身防衛能力，並建立更多國際合作夥伴關係。

此外，在信任崩潰的情境下，全球的經貿體系將受到重大衝擊，台灣高度依賴國際貿易的經濟結構尤其脆弱。二○三五並不遙遠，每一年的準備，都將是決定台灣未來的關鍵一步。